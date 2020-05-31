اليوم السابع
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أهالى شمال سيناء يطالبون منفذى مبادرات توزيع الكمامات باتباع الطرق الآمنة

الأحد، 31 مايو 2020 08:22 م
أهالى شمال سيناء يطالبون منفذى مبادرات توزيع الكمامات باتباع الطرق الآمنة ازدحام على توزيع الكمامات
شمال سيناء - محمد حسين

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 طالب أهالى شمال سيناء، منفذى مبادرات توزيع الكمامات باتباع الطرق الآمنة بعد ظهور تجمع من الأهالى حول عدد من الشباب يقومون بتوزيع كمامات مجانًا بالعريش .

وشهدت منطقة المساعيد غرب مدينة العريش اليوم، قيام مجموعة من الشباب بتوزيع كميات من الكمامات فى إطار مبادرات توفيرها للأهالى وفوجئوا بتجمع العشرات حولهم، وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورًا تبين أعداد من الأهالى المتزاحمين للحصول على الكمامات .

وقال أحمد عيد حسين، من أهالى مدينة العريش، إنهم يثمنون مثل هذه المبادرات ولكن لايريدونها أن تصبح مصدرًا لنقل العدوى .

وبدوره أكد يحيى سالم، أنه كان من بين الباحثين عن كمامة بعد أن وجد أنها تباع بأسعار لاتقل عن 5 جنيهات، وعندما فوجئ بهذا التجمع حول من يقومون بتوزيعها لم يستطع الوصول إليهم خوفًا من العدوى .

وشهدت مدينة العريش اليوم تنفيذ مبادرات خيرية أهلية لتوفير الكمامات مجانًا بدعم رجال أعمال، كما أعلنت محلات أنها خلال فترة قريبة ستوفرها للأهالى بسعر التكلفة .

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم، فى بيان لها، أن آخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء سجل إجمالى الحالات 39 حالة، السلبى منها 32 حالة، والإيجابى 6 حالات، وحالة تحت الفحص، وتم شفاء حالتين منها، وحالة عزل منزلى، وحالة عزل بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وحالة عزل بمستشفى العريش العام، وحالة عزل بمستشفى بئر العبد المركزى.

وأصدر اليوم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارًا بضرورة اتباع كل الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره فى ديوان عام المحافظة والإدارات التابعة.

وأكد فى بيان له منع الدخول إلى مبنى الديوان العام سواء من الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة، ولمنع انتشار الفيروس ووجه المحافظ الجهات المعنية بمراعاة الدقة والتشديد فى تطبيق ذلك وسرعة محاسبة المخالفين .


شمال سيناء

العريش

كمامة

كورونا

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