اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أطباء يستجيبون لمبادرة مدير المستشفيات بالأقصر لمتابعة حالات العزل المنزلى

الأحد، 31 مايو 2020 03:36 م
أطباء يستجيبون لمبادرة مدير المستشفيات بالأقصر لمتابعة حالات العزل المنزلى العزل المنزلى - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إستجاب كل من الدكتور وليد محمد عرابى مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية بالطود، والدكتور زكريا عبادى طبيب بمدينة إسنا، لمبادرة الدكتور خلف عمر مدير إدارة المستشفيات بمحافظة الأقصر، ومدير مستشفى الأقصر العام، وأخصائي الحميات بمستشفيات الأقصر، حيث أعلنا استعدادهما لمتابعة حالات المصابة بكورونا والمقرر لها العزل المنزلى، وذلك عن طريق الأشعة والتحاليل ووصف العلاج اللازم لهم، وطرق الوقاية أولاً بأول لخدمتهم خلال فترة العزل المنزلى.

وقال الدكتور خلف عمر عبر بيان على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن تلك المبادرة التى بدأها بنفسه وطلب من جميع الأطباء الحذو حذوه لدعم المصابين المعزولين بمنازلهم: "نظراً لكثرة وإنتشار حالات فيروس كورونا وصعوبة توفير أماكن للعزل بالمستشفيات، أنا مستعد بإذن الله أن أتابع أى حالة كورونا معزولة فى البيت عن طريق عرض الإشاعات والتحاليل ووصف العلاج وطرق الوقاية، وكيفية التعامل معها في أي وقت وذلك عن طريق الماسنجر أو الواتس آب، وأتمنى من زملائي الأعزاء أن يتبنوا الفكره لمساعدة أهالينا، وأسأل الله العظيم أن يرفع عنا الوباء والبلاء".

وأكد كل من الدكتور وليد محمد عرابى مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية بالطود، والدكتور زكريا عبادى طبيب بمدينة إسنا، على أنهما مستعدان لدعم ومتابعة حالات العزل المنزلى على مدار الساعة لحين تماثلهم للشفاء، وكذلك تقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة عبر أرقام هواتفهم تليفونياً أو عبر رسائل الواتساب لفحص كافة التحاليل والأشعة اللازمة لهم.

وكان قد أنهى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، جولاته بمدينة إسنا لمتابعة العمل فى مواقف السيارات لمتابعة إرتداء الكمامات بين السائقين والركاب، ومستشفيات الحجر الصحى لخدمة مصابى كورونا، حيث تفقد المحافظ فى نهاية جولته مستشفى إسنا للحجر الصحى وإلتقى بالفريق الطبى بالمستشفى والتقط معهم صور تذكارية، وحثهم على مواصلة العمل لخدمة المصابين على مدار الساعة.

 


الاقصر

مستشفيات الاقصر

اخبار الاقصر

فحص حالات العزل المنزلى

علاج مصابى كورونا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة