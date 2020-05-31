أطباء يستجيبون لمبادرة مدير المستشفيات بالأقصر لمتابعة حالات العزل المنزلى

الأقصر – أحمد مرعى

إستجاب كل من الدكتور وليد محمد عرابى مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية بالطود، والدكتور زكريا عبادى طبيب بمدينة إسنا، لمبادرة الدكتور خلف عمر مدير إدارة المستشفيات بمحافظة الأقصر، ومدير مستشفى الأقصر العام، وأخصائي الحميات بمستشفيات الأقصر، حيث أعلنا استعدادهما لمتابعة حالات المصابة بكورونا والمقرر لها العزل المنزلى، وذلك عن طريق الأشعة والتحاليل ووصف العلاج اللازم لهم، وطرق الوقاية أولاً بأول لخدمتهم خلال فترة العزل المنزلى.

وقال الدكتور خلف عمر عبر بيان على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن تلك المبادرة التى بدأها بنفسه وطلب من جميع الأطباء الحذو حذوه لدعم المصابين المعزولين بمنازلهم: "نظراً لكثرة وإنتشار حالات فيروس كورونا وصعوبة توفير أماكن للعزل بالمستشفيات، أنا مستعد بإذن الله أن أتابع أى حالة كورونا معزولة فى البيت عن طريق عرض الإشاعات والتحاليل ووصف العلاج وطرق الوقاية، وكيفية التعامل معها في أي وقت وذلك عن طريق الماسنجر أو الواتس آب، وأتمنى من زملائي الأعزاء أن يتبنوا الفكره لمساعدة أهالينا، وأسأل الله العظيم أن يرفع عنا الوباء والبلاء".

وأكد كل من الدكتور وليد محمد عرابى مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية بالطود، والدكتور زكريا عبادى طبيب بمدينة إسنا، على أنهما مستعدان لدعم ومتابعة حالات العزل المنزلى على مدار الساعة لحين تماثلهم للشفاء، وكذلك تقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة عبر أرقام هواتفهم تليفونياً أو عبر رسائل الواتساب لفحص كافة التحاليل والأشعة اللازمة لهم.

وكان قد أنهى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، جولاته بمدينة إسنا لمتابعة العمل فى مواقف السيارات لمتابعة إرتداء الكمامات بين السائقين والركاب، ومستشفيات الحجر الصحى لخدمة مصابى كورونا، حيث تفقد المحافظ فى نهاية جولته مستشفى إسنا للحجر الصحى وإلتقى بالفريق الطبى بالمستشفى والتقط معهم صور تذكارية، وحثهم على مواصلة العمل لخدمة المصابين على مدار الساعة.