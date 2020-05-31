اليوم السابع
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أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند ولا وفيات

الأحد، 31 مايو 2020 07:43 ص
أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند ولا وفيات كورونا فى تايلاند
رويترز

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 سجلت تايلاند أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 3081 بينما ظلت الوفيات ثابتة عند 57.

وذكرت متحدثة باسم المركز الحكومي لمكافحة الفيروس أن المرضى الجدد كانوا في الحجر الصحي بعد قدومهم من الإمارات وتركيا والسعودية.

وأضافت أن عدد حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين مشيرة إلى أن 80 بالمئة تقريبا من الحالات الجديدة تخص مواطنين عادوا من الخارج.

وتبدأ تايلاند اعتبارا من غد الاثنين إعادة فتح المزيد من الأنشطة التجارية التي تصنف مخاطرها بين متوسطة ومرتفعة ومنها دور السينما ومراكز اللياقة البدنية.

 


كورونا

تايلاند

فيروس

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