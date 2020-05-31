اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أبحاث أمريكية تحقق في إمكانية أن تكون أجهزة التنفس سبب زيادة وفيات كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 11:00 م
أبحاث أمريكية تحقق في إمكانية أن تكون أجهزة التنفس سبب زيادة وفيات كورونا إجهزة التنفس الصناعى
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستكشف أكبر مجموعة مستشفيات في نيويورك ما إذا كانت أجهزة التنفس الصناعي قد تسببت في زيادة وفيات الفيروس التاجى كورونا المستجد.ويأتي التحقيق في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة بالفيروس التاجي في مركز الزلزال في البلاد 369000 ، مع ما يقرب من 30،000 حالة وفاة.
 
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن نورثويل ، التي تدير مستشفيات لينوكس هيل ، وجامعة لونغ آيلاند وجامعة ستاتين آيلاند ، من بين مستشفيات أخرى ، تبحث ما إذا كانت الآلات قد ساهمت في زيادة عدد الوفيات.
 
ووفقا لتقرير جريدة " thesunإحدى النظريات هي أنه إذا وضعت بعض المرضى على جهاز التنفس الصناعي ، فقد حدث تهيج الرئتين أكثر، وقال د. توماس ماكجين ، نائب الرئيس الأول لنورثويل ونائب رئيس الأطباء ، لصحيفة : "هذه نظرية ننظر إليها".
 
مستشفيات نيويوك وفيروس كورونا
مستشفيات نيويوك وفيروس كورونا
تعتمد المستشفيات على مساعدة المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وسيبحث التحقيق في بيانات عن 12000 مريض تم علاجهم بـ COVID-19 في نيويورك.
 
تم وضع حوالي 2000 من المرضى في المجموعة على أجهزة التنفس الصناعي - بعضهم لبضعة أيام ، والبعض الآخر لفترة أطول.
 
وذكرت التقرير أن أكثر من ثلثي المرضى الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس في مارس وأبريل توفوا في مرافق نورثويل، وكانت الأرقام مماثلة للمستشفيات الأخرى.
 
وأضاف ماكجين أن الأطباء يقيمون ما إذا كان ينبغي استخدام التدابير "غير الغازية" أولاً، ولكن السؤال الكبير هو ، هل يمكنك تأخير وضع المرضى على جهاز التنفس الصناعي أو عدم وضعهم على الإطلاق؟" .
 
بينما يقوم الأطباء بتقييم آثار أجهزة التهوية ، أكد ماكجين على أهمية الآلة في إنقاذ الأرواح، ففتحات التهوية لا تسبب الوفاة، فمع انتشار جائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، توسل المحافظون وعمال المستشفيات للحصول على المزيد من أجهزة التهوية ، وسط مخاوف من أن يؤدي نقص الآلات إلى وفاة يمكن تجنبها.
 
في نهاية مارس ، استدعى الرئيس دونالد ترامب قانون الإنتاج الدفاعي ، مما أجبر جنرال موتورز وفورد على صنع أجهزة تهوية "على الفور"، وقال كل من حاكم نيويورك أندرو كومو وعمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إنهم بحاجة إلى المزيد من أجهزة التهوية ، حيث حذروا من نفادها.
 

اجهزة التنفس الصناعى

فيروس كورونا

جائحة كورونا

مرضى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة