FDA: بدء التجارب على دواء قد يمنع مرضى كورونا من الحاجة إلى أجهزة التنفس

كتبت إيناس البنا

أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موافقة لشركة أدوية بالمضي قدمًا لبدء تجربة سريرية، لاكتشاف ما إذا كان هناك دواء تجريبي يمكن أن يمنع مرضى COVID-19 من الحاجة إلى جهاز تنفس صناعي للتنفس.

في تجربتها المسماة Vangard ، سترى شركة PhaseBio الصيدلانية الحيوية التي مقرها الولايات المتحدة ما إذا كان دواء يسمى PB1046 آمنًا وفعالًا في مرضى COVID-19 المعرضين لخطر التدهور السريع ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARSD).

ووفقا للمجلة الأمريكية " newsweek"، تحدث المتلازمة المهددة للحياة عندما تفشل الرئتان في توفير كمية كافية من الأكسجين للأعضاء الحيوية، وبشكل عام ، يتم قبول هؤلاء المرضى في وحدات العناية المركزة ويتم توصيلهم بأجهزة التهوية.



FDA وأدوية تمنع دخول العناية ط

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسابق فيه العلماء حول العالم لإيجاد أول علاج خاص لـ COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس التاجي، وبعد 5 أشهر من جائحة COVID-19 ، تمت معالجة أكثر من 5.7 مليون حالة في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، وتوفي أكثر من 356،200 شخص - بما في ذلك 100،000 في الولايات المتحدة - وأكثر من 2.3 مليون شخص قد نجوا.

سيعطي الأطباء المشاركين دواء PB1046 مرة واحدة في الأسبوع عن طريق الحقن، حيث يحتوي الدواء على نوع من الجزيء الموجود في الجسم والذي ، من بين أمور أخرى ، معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للندبات ، بالإضافة إلى القدرة على فتح المسالك الهوائية.

بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن الجزيء ، الذي يسمى ببتيد الأمعاء النشط في الأوعية الدموية ، ينظم البروتينات التي يمكن أن تشارك في عواصف السيتوكين ، حيث يتفاعل الجهاز المناعي بشكل خطير، وهذه الحالة مميزة لمرضى COVID-19 المصابين ARDS ، وفقًا لـ PhaseBio.

عادة ، يستمر الببتيد المعوي الوعائي لمدة حوالي دقيقتين فقط في جسم الإنسان، لكن شركة PhaseBio كانت قادرة على إطالة عمر النصف إلى أيام حتى يمكن إعطاؤه للمرضى مرة واحدة في الأسبوع.

تأمل الشركة في تسجيل 210 مريضًا في 20 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبدء تجربة عشوائية مزدوجة التعمية ومتوازية بحلول نهاية يونيو، ويهدف إلى الإبلاغ عن النتائج بحلول أواخر الخريف.

سيتطلع الفريق لمعرفة ما إذا كان الدواء يمكن أن يساعد المرضى على النجاة وتجنب فشل الجهاز التنفسي ، من خلال استهداف مستقبلات محددة في أجهزة القلب والأوعية الدموية والرئة والجهاز المناعي.

قدمت شركة PhaseBio المتخصصة في أدوية أمراض القلب والرئة تطبيقًا جديدًا للأدوية الاستقصائية لـ PB1046 إلى إدارة الأغذية والأدوية FDA في إطار برنامج يهدف إلى تسريع تطوير الدواء لـ COVID-19. وأعلنت الشركة أنها حصلت على تصريح يوم الأربعاء الماضى.