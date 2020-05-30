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وفاة 5 حالات بكورونا بحميات مطوبس وكفر الشيخ

السبت، 30 مايو 2020 09:53 م
وفاة 5 حالات بكورونا بحميات مطوبس وكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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سجلت غرفة الأزمات بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، وفاة 5 حالات منهم حالتى اشتباه بحميات مطوبس وكفر الشيخ، و3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهم العلاج، داخل مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، ليرتفع إجمالي أعداد المتوفين بالمستشفى إلى 47 حالة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" أن عدد الحالات التي توفيت بحميات مطوبس وكفر الشيخ حالتين اشتباه، ولم ترد نتائج المسحات .

وأضاف مصدر بمستشفى العزل ببلطيم، توفيت 3 حالات مصابة بفيروس كورونا، مقيمون بمحافظات كفر الشيخ، والبحيرة، والمنوفية، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، وجار الآن إنهاء الإجراءات الخاصة بعملية، الغسل وتكفينهم، تمهيدا لتجهيزهم للصلاة عليهم، وتسليم جثامينهم إلى ذويهم من أجل دفنهم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد.


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