وزارة الصحة الإسرائيلية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا

كتب- هاشم الفخرانى

حذر المدير العام في وزارة الصحة، موشيه بار سيمان توف من الموجة الثانية من وباء كورونا في إسرائيل، بالنظر إلى التساهل في تطبيق التدابير الصحية وتجدد عدد حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية. وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة ومدير عام وزارة الصحة يطالب بعدم التجمهر والتقارب الجسدي مع كبار السن، وقد تم تسجيل 101 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقال مدير عام وزارة الصحة، إن هناك ارتفاعا بالإصابات في صفوف جيل الطفولة المبكرة والمدارس الابتدائية بنسبة 7.5%، بينما في المدارس الإعدادية والثانوية فقد بلغت نسبة الارتفاع 35%.

وأوضح موشيه بار سيمان، ان المدارس غير مهيأة للحفاظ على التعليمات وتنفيذها منعًا للعدوى، ولهذا وفي ظل هذا الارتفاع في عدد الاصابات الجديدة، ندعوا الى تعليق الدراسة من جديد في المدارس الإعدادية والثانوية.

وأضاف بار سيمان توف، أنه في حال واصل الناس عدم الالتزام بالتعليمات فليس من المستبعد أن تضطر الوزارة الى اتخاذ خطوات صعبة، مشيرا إلى أن موجة ثانية للفيروس تتعلق بسلوك وتصرفات الجمهور.