اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 02:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه الفيوم": قطع الخدمة عن بعض المناطق بـ4 مراكز 12 ساعة لأعمال الصيانة

السبت، 30 مايو 2020 01:52 ص
"مياه الفيوم": قطع الخدمة عن بعض المناطق بـ4 مراكز 12 ساعة لأعمال الصيانة قطع المياه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الفيوم أنه إيماء إلى أعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر 1000 مم المغذى لمركز إبشواى أمام عزبة العصارة بالطريق الدائرى مما يستلزم قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الساعة مساء يوم الأحد الموافق 31 / 5 / 2020 .

وأوضحت شركة مياه الشرب بالفيوم أن المناطق المتأثرة كالتالى:

مركز الفيوم: قرى  المندرة، بهنس وتوابعهم

مركز إبشواى: مركز ومدينة إبشواى عدا طبهار والناصرية

مركز سنورس: فيديمين  ، سنهور وتوابعهم 

مركز يوسف الصديق: كحك بحرى وتوابعها.

وتناشد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم المواطنين والمستشفيات والمخابز بهذه المناطق تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة قطع المياه.

e9965f48-1fe6-4739-8ec9-10a5fada95dd

مياه الفيوم

الفيوم

قطع المياه

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

لطلاب الجامعات.. التعليم تحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة الاقتباس من الأبحاث

لطلاب الجامعات.. التعليم تحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة الاقتباس من الأبحاث

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

عمرو الجناينى: حسم مصير الدورى خلال أيام ولا إصابات جديدة بكورونا فى الجبلاية

عمرو الجناينى: حسم مصير الدورى خلال أيام ولا إصابات جديدة بكورونا فى الجبلاية

وزير التعليم: ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة

وزير التعليم: ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة

تعرف على تصور الأهلى لتأمين الفريق بعد العودة للتدريبات

تعرف على تصور الأهلى لتأمين الفريق بعد العودة للتدريبات

نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

نقابة المحامين تعلن إصابة أحد عامليها واثنين آخرين بنادى المعادى النهرى

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة