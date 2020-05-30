"مياه الفيوم": قطع الخدمة عن بعض المناطق بـ4 مراكز 12 ساعة لأعمال الصيانة

الفيوم رباب الجالى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الفيوم أنه إيماء إلى أعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر 1000 مم المغذى لمركز إبشواى أمام عزبة العصارة بالطريق الدائرى مما يستلزم قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الساعة مساء يوم الأحد الموافق 31 / 5 / 2020 .

وأوضحت شركة مياه الشرب بالفيوم أن المناطق المتأثرة كالتالى:

مركز الفيوم: قرى المندرة، بهنس وتوابعهم

مركز إبشواى: مركز ومدينة إبشواى عدا طبهار والناصرية

مركز سنورس: فيديمين ، سنهور وتوابعهم

مركز يوسف الصديق: كحك بحرى وتوابعها.

وتناشد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم المواطنين والمستشفيات والمخابز بهذه المناطق تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة قطع المياه.