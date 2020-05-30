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مونتريال بكندا تسجل أعلى درجة حرارة منذ أغسطس 1975

السبت، 30 مايو 2020 06:02 م
مونتريال بكندا تسجل أعلى درجة حرارة منذ أغسطس 1975 درجة الحرارة
كتب محمد جمال

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سجّلت مونتريال،اليوم ، أعلى درجة حرارة في تاريخها خلال شهر مايو بلغت 36.6 درجة مئوية، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الكندية، وفي مطار بيار إليوت ترودو الدولي فى مونتريال، بلغت درجة الحرارة 36.6 درجة مئوية ما يجعل هذه المدينة الأكثر حرارة في البلاد.

وهذه ثانى أعلى درجة حرارة مسجلة فى المدينة منذ أغسطس 1975 عندما بلغت 37.6 درجة مئوية.

وسجل الرقم القياسي السابق لشهر مايو 34,7 درجة مئوية في عام 20، وفي أونتاريو المجاورة، حققت أوتاوا أيضاً رقماً قياسياً بلغ 35 درجة مئوية لكن مع الرطوبة، شعر سكانها بأن درجة الحرارة 40 درجة مئوية في المدينتين.


وفي تورونتو، افتتحت ستة مراكز تبريد للسكان فيما أصدرت السلطات تحذيرات من الحرارة الشديدة.

وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية الكندية لوكالة الصحافة الفرنسية إن درجات الحرارة «استثنائية» في هذا الوقت من العام في كندا خصوصاً بعد ثلاثة أسابيع فقط من تساقط الثلوج.

وأضاف أن ذلك يعود إلى موجة حارة ورطبة آتية من خليج المكسيك في جنوب الولايات المتحدة التي شهدت درجات حرارة مماثلة هذا الأسبوع.

وقد وصلت درجات الحرارة الحارقة في الوقت الذي بدأت فيه كندا تخفيف إجراءات العزل الهادفة إلى كبح انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وكان الكنديون يتلهفون للخروج والحصول على بعض الترفيه.

وسجلت مونتريال 6900 وفاة بوباء «كوفيد 19» أو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الوفاة الناجمة عن فيروس «كورونا» في كندا.


درجة الحرارة

مونتريال

كندا

طقس

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