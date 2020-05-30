مواطنون 29 دولة يمكنهم قضاء إجازة الصيف فى اليونان.. تعرف عليها

كتبت آمال رسلان

أعلن مسئولون فى اليونان أن البلاد ستبدأ في رفع حظرها على الفيروسات التاجية للأعمال والسفر قبل ذروة موسم السياحة الصيفيةـ ووفقا لفوكس نيوز يمكن للزوار من 29 دولة معتمدة البدء في السفر إلى الدولة المتوسطية في 15 يونيو .

وسيتم إجراء اختبار عشوائي للزائرين عند الدخول، وستراقب الحكومة أى تغييرات فى معدلات الإصابةـ وقالت وزارة السياحة إنه من المتوقع تحديث قائمة الدول قبل الأول من يوليو.

وتشمل قائمة الدول المعتمدة كل من " ألمانيا ، النمسا ، الدنمارك ، النرويج ، قبرص ، إسرائيل ، سويسرا ، اليابان ، مالطا، بلغاريا ، الصين ، كرواتيا ، أستراليا ، نيوزيلندا ، مقدونيا الشمالية ، ألبانيا ، إستونيا ، لاتفيا ، لبنان ، ليتوانيا ، المجر ، كوريا الجنوبية وصربيا والجبل الأسود ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وفنلندا".

وتعتمد اليونان بشكل كبير على السياحة للحفاظ على اقتصادها سليمًا والتعافي من أزمة دامت عقدًا انتهت أخيرًا في 2018 .. وفرض المسؤولون إغلاقًا على مستوى البلاد في اليونان في 23 مارس ، مما ساعد على إبقاء عدد حالات COVID-19 أقل من 3000 ، ولكن توقف قطاعي السياحة والأعمال في البلاد.

كان الرئيس التنفيذي فريتز جوسن لمجموعة توى العالمية للسياحة قال ان حجوزات برامج صيف 2020 تم بيعها بنسبة 35%، وذلك على الرغم من أننا عادة ما نكون عند 59٪ الآن، لذلك لا يزال من الممكن إعادة تنشيط البرنامج في الصيف حيث تكون البلدان مفتوحة.

وأكد أن توى على استعداد لاستئناف العمليات من ألمانيا بمجرد إعادة فتح الحدود، فى حين ان العطلات إلى جزر البليار والكناري واليونان وقبرص، وكذلك الرحلات البحرية في بحر الشمال من المرجح أن تكون متاحة أولاً.

وأضاف: "نحن على استعداد للقيام برحلات - ليس في كل مكان. لكن نعتقد أن شهر يوليو سيشهد عملية استئناف السياحة الدولية، ولكن سنكون مستعدين للذهاب إلى وجهات انتقائية".