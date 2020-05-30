منظمة الصحة الأوربية تعلن مراجعتها لدواء ريمديسفير لعلاج مصابى كورونا

كتبت هند عادل

تعهدت منظمة الصحة الأوروبية بإجراء مراجعة سريعة لعقار ريميديسفير المحتمل لعلاج مصابى فيروس كورونا والمملوك لشركة جلعاد ساينس الأمريكية، لكن وفقا لتقرير لوكاله "رويترز" أكدت المنظمة أنها لم تتلق بعد طلبًا من شركة الأدوية الأمريكية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إن الجدول الزمني للجنة الأدوية البشرية لتقييم الدواء "سيتم تخفيضه إلى الحد الأدنى ، ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إخطار رئيس منظمة الصحة الأوربية للبرلمان الأوروبي بأنه قد يعطي ضوءًا أخضر مبدئيًا لبيع ريمديسفير كعلاج لفيروس كورونا خاصة مع انه لا يوجد حاليًا أي دواء أو لقاح معتمد للمرض شديد العدوى وأحيانًا مميت.

منحت الولايات المتحدة ، أكبر سوق للأدوية في العالم ، في وقت سابق من هذا الشهر ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ لريمديسفير في حالات الاصابه بفيروس كوورنا مما يمهد الطريق لاستخدام أوسع للدواء ، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد.

وقامت وكاله الأدوية الأوربية بمراجعة الدواء بشكل دوري واقترحت تأثيرًا مفيدًا في علاج المرضى في المستشفى الذين يعانون من كوفيد 19 الخفيف إلى المتوسط ​​أو الشديد.

من جانب آخرأعلنت شركة صناعة الأدوية السويسرية روشأنها تعتزم اختبار ما إذا كان مزج دوائها المضاد لالتهاب المفاصل Actemra مع علاج مضاد للفيروسات "ريمديسفير" التابع لشركة جلعاد الأمريكية يعمل بشكل أفضل ضد فيروس كورونا ومعرفة مساعدة هذا المزيج فى علاج المضاعفات الخطيرة لكوفيد 19.

حيث يتم استخدام Actemra و remdesivir بشكل منفصل فى بعض البيئات والتجارب السريرية، مع استخدام الدواء السابق لمعالجة التفاعلات المناعية الضخمة التى تحدث أحيانًا فى المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد ويهدف الأخير إلى التدخل فى التكاثر الفيروسي.

وتأمل شركة روش من خلال الجمع بين الاثنين في دراسة عالمية لـ 450 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى في جميع أنحاء العالم في النجاح في علاج مصابى كورونا، وقال ليفي جارواي كبير الأطباء في روش في بيان "بناء على فهمنا الحالى، نعتقد أن الجمع بين مضاد للفيروسات وجهاز مناعة من الممكن أن يكون نهجًا فعالًا لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض شديدة".