اليوم السابع
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بريطانيا تجيز الاستخدام الطارئ لعقار ريمديسفير للحالات الشديدة من كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:30 ص
بريطانيا تجيز الاستخدام الطارئ لعقار ريمديسفير للحالات الشديدة من كورونا ريمديسفير وعلاقته بمرضى كورونا
كتبت إيناس البنا

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 تمت الموافقة على Remdesivir ، التي تنتجها شركة Gilead Sciences التي يقع مقرها في كاليفورنيا ، في إطار الوصول المبكر إلى مخطط الأدوية (EAMS).

أعطت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) الضوء الأخضر لأطباء فى مسشتفيات NHS لاستخدامه على الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير مع COVID-19.
 
وقال المسؤولون وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل": "تخصيص الدواء سيعتمد على نصيحة سريرية متخصصة وسيأخذ في الاعتبار الوضع الذي من المرجح أن يقدم فيه أكبر فائدة،و الضوء الأخضر يعني أنه يمكن استخدام الدواء قبل أن يتم ترخيصه رسميًا بوصفة طبية.
 
دواء الإيبولا ريمديسفير
دواء الإيبولا ريمديسفير
 
عادة ، يجب أن تخضع الأدوية لعمليات اختبار واعتماد مطولة تأخذ في الاعتبار كميات كبيرة من الأدلة العلمية وفعالية التكلفة.
 
قال الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية البريطانية MHRA ، الدكتور جون رين : نحن ملتزمون بضمان إمكانية وصول المرضى بسرعة إلى علاجات جديدة واعدة لـ COVID-19، وسنستمر في العمل عن كثب مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وشركاء الرعاية الصحية الآخرين لحماية الصحة العامة في المملكة المتحدة، من خلال إعطاء الأولوية لعملنا الأساسي في التجارب السريرية والحصول على الأدوية وتطوير اللقاحات".
 
Remdesivir هو أول دواء يحصل على موافقة للاستخدام خارج التجارب السريرية في المملكة المتحدة، وهو دواء مضاد للفيروسات يعمل عن طريق شل إنزيم يسمى RNA polymerase ، وهو حيوي للفيروس للتكاثر والانتشار،  فمن خلال إتلاف هذا ، قد يتمكن الدواء من إيقاف الفيروس التاجي في مساراته.
 

ما هي العلاجات المتاحة لمرضى COVID-19؟

حتى اليوم ، لم تكن هناك أدوية تمت الموافقة عليها خصيصًا لغرض علاج المرضى الذين يعانون من COVID-19.
 
يحاول الأطباء إنقاذ الأشخاص المصابين بعدوى خطيرة عن طريق إعطائهم علاجًا بالأكسجين، مثل أقنعة أو أجهزة تهوية لأكثر المرضى، ومحاولات عامة لإدارة العدوى.
 
قد يشمل ذلك محاولة تهدئة جهاز المناعة إذا كان يعاني من فرط التفاعل ، وعلاج الأعراض مثل الألم وصعوبة التنفس ، واستخدام المضادات الحيوية ، أو الأدوية المضادة للفيروسات أو الأدوية المضادة للفطريات لمنع العدوى الثانوية ومحاولة تعزيز جهاز المناعة.
 
 

مضاد الفيروسات

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عدوى كورونا

remdesivir

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