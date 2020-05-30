اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول صحى: بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية فى مواجهة كورونا

السبت، 30 مايو 2020 06:37 م
مسئول صحى: بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية فى مواجهة كورونا بريطانيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال نائب كبير مسئولى الصحة فى إنجلترا جوناثان فان-تام، اليوم السبت، إن بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية، إذ بدأت فى تخفيف بعض إجراءات العزل العام، مشيرا إلى أن على الناس الالتزام باتباع الإرشادات دون أن يحيدوا عنها.
 
وأضاف، فى إفادته الصحفية اليومية أن على الناس أن "يتسموا بالحساسية والتناسب فيما يتعلق بالحرية التى نريد أن نمنحها لهم فى النهاية".
 
سجلت بريطانيا، اليوم السبت، تراجعا ملموسا لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 215 حالة جديدة مقابل 324 فى إحصائية أمس الجمعة. 
 
و حذر ثلاثة مستشارين علميين للحكومة البريطانية، من أن مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، لا يزال ينتشر بسرعة شديدة فى البلاد بما لا يسمح برفع قيود العزل العام، ووصف أحدهم القرار بأنه سياسي، وتبدأ إنجلترا فى تخفيف إجراءات العزل تدريجيا من يوم الاثنين، إذ ستسمح بتجمع عدد لا يتجاوز ستة أشخاص فى أماكن مفتوحة، كما ستفتح المدارس الابتدائية أبوابها لبعض الصفوف.
 
وقالت الحكومة، إنها تأمل أن يساهم تطبيق نظام جديد، تطلب من خلاله من مخالطى الحالات المؤكدة عزل أنفسهم، فى احتواء الفيروس ومساعدة البلاد فى العودة لأنشطتها.
 
لكن جيريمى فيرار مدير مؤسسة ولكام تراست للأبحاث، وعضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، قال إنه يتفق مع زميله جون إدموندز على أن "فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ينتشر على نحو شديد السرعة بما لا يسمح برفع العزل العام فى إنجلترا".
 
وكتب على تويتر "تطبيق (افحص.. تتبّع.. اعزل) يجب أن يكون قائما وفعالا تماما وقادرا على التعامل مع أى زيادة فورا وسريع النتائج، كما يتعين أن تكون معدلات العدوى أقل. ويجب أن يكون موثوقا به".
 

بريطانيا

الصحه البريطانيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

مصادر: إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

مصادر: إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

السيسى يؤكد لماكرون فى اتصال هاتفى: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية

السيسى يؤكد لماكرون فى اتصال هاتفى: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ويوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف.. ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي للطلاب.. و"طلعت" يستعرض انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ويوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف.. ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي للطلاب.. و"طلعت" يستعرض انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة

دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة

السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة