مسئول صحى: بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية فى مواجهة كورونا

رويترز

قال نائب كبير مسئولى الصحة فى إنجلترا جوناثان فان-تام، اليوم السبت، إن بريطانيا تمر بلحظة خطيرة للغاية، إذ بدأت فى تخفيف بعض إجراءات العزل العام، مشيرا إلى أن على الناس الالتزام باتباع الإرشادات دون أن يحيدوا عنها.

وأضاف، فى إفادته الصحفية اليومية أن على الناس أن "يتسموا بالحساسية والتناسب فيما يتعلق بالحرية التى نريد أن نمنحها لهم فى النهاية".

سجلت بريطانيا، اليوم السبت، تراجعا ملموسا لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 215 حالة جديدة مقابل 324 فى إحصائية أمس الجمعة.

و حذر ثلاثة مستشارين علميين للحكومة البريطانية، من أن مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، لا يزال ينتشر بسرعة شديدة فى البلاد بما لا يسمح برفع قيود العزل العام، ووصف أحدهم القرار بأنه سياسي، وتبدأ إنجلترا فى تخفيف إجراءات العزل تدريجيا من يوم الاثنين، إذ ستسمح بتجمع عدد لا يتجاوز ستة أشخاص فى أماكن مفتوحة، كما ستفتح المدارس الابتدائية أبوابها لبعض الصفوف.

وقالت الحكومة، إنها تأمل أن يساهم تطبيق نظام جديد، تطلب من خلاله من مخالطى الحالات المؤكدة عزل أنفسهم، فى احتواء الفيروس ومساعدة البلاد فى العودة لأنشطتها.

لكن جيريمى فيرار مدير مؤسسة ولكام تراست للأبحاث، وعضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، قال إنه يتفق مع زميله جون إدموندز على أن "فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ينتشر على نحو شديد السرعة بما لا يسمح برفع العزل العام فى إنجلترا".

وكتب على تويتر "تطبيق (افحص.. تتبّع.. اعزل) يجب أن يكون قائما وفعالا تماما وقادرا على التعامل مع أى زيادة فورا وسريع النتائج، كما يتعين أن تكون معدلات العدوى أقل. ويجب أن يكون موثوقا به".