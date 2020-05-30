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مدير مستشفى سوهاج الجامعى يقدم نصائح للوقاية من كورونا

السبت، 30 مايو 2020 04:26 م
مدير مستشفى سوهاج الجامعى يقدم نصائح للوقاية من كورونا
سوهاج محمود مقبول

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أكد الدكتور حمدى سعد الأستاذ المساعد بقسم الباطنه ومدير المستشفى الجامعى بسوهاج، أن هناك تعليمات مهمة يجب اتباعها، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بعد العودة للعمل اليوم السبت وغدا الأحد، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابة. ومن أهم تلك التعليمات والإجراءات الاحترازية، ارتداء ماسك سواء ماسك طبى أوماسك قماش، فالماسك يحمى من الإصابة عن طريق الزاز الصادر خلال الكلام والكحه والضحك وحتى الغناء.

وأضاف سعد أنه يجب أن نتجنب بشكل كبير التجمعات والأماكن المزدحمة ويجب أن أن نتخلى عن الرعب وفى حالة الإصابة ستكون القصة بسيطة مثلها مثل دور البرد وهناك حالات كثيرة تم علاجها بدون عزل وتم الشفاء تماما وعادت للعمل وبحالة ممتازه وهناك حالات تحتاج إلى تنفس صناعى وهذه الحالات يتم التعامل معها داخل المستشفيات.

وتابع سعد:  يجب أن نحتاط ونحاول بقدر كافى أن نأخر الإصابة بقدر المستطاع لأنه من أسبوع إلى أسبوع شدة الإصابة تقل فكلما تاخرنا في الإصابة كلما تكون الأعراض أقل أو يتم التوصل إلى تطعيم يقضى على الإصابة فيجب أن نحافظ على مسافة كبيرة أثناء التعامل مع الأخرين، محذرا من تجمعات الإفطار داخل المكاتب.

 


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