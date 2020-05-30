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مدير المستشفى التعليمى بجامعة طنطا يشدد على عدم دخول المستشفى بدون الكمامة

السبت، 30 مايو 2020 01:19 م
مدير المستشفى التعليمى بجامعة طنطا يشدد على عدم دخول المستشفى بدون الكمامة الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى بجامعة طنطا
الغربية محمد طارق

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أصدر الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى بجامعة طنطا اليوم السبت، تعليمات رسمية، شدد فيه على جميع العاملين والمترددين على المستشفى، ولأى سبب ضرورة ارتداء الكمامات كشرط لدخول المستشفى والتعامل مع العاملين فيه، وكذلك مندوبى الشركات وممثلى كافة الجهات.

وأكد مدير المستشفى التعليمى بطنطا، فى بيان له بأن تنفيذ الإجراءات الإحترازية أصبحت من الأهمية، بحيث لا يجوز التعامل دونها، وذلك تنفيذا لاشتراطات الأمان والسلامة وللوقاية من فيرس كورونا القاتل.

وقال إن جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، وكلية الطب والمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمدغنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تنتهج إشتراطات الأمان كإسلوب عمل منذ بدء تطبيق الإجراءات الإحترازية من فيرس كورونا وحتى إنتهاء هذه الجائحة.

وفى سياق متصل ، أصدر محافظ الغربية، ثعليماتها لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدراء المديريات، جاء مضمونها  :

- التشديد على ارتداء الكمامه اعتبارا من الغد سواء للموظفين او العاملين او المترددين على أماكنكم مع قياس درجة الحراره وعدم السماح لأى منهم بالدخول إلى المكان بدون كمامه أو فى حاله ارتفاع درجه الحراره .

- فى حاله عدم التزام الموظف، لا يسمح له بالدخول وتوقيع الغرامه عليه واحتساب اليوم غياب له.

- فى حاله مخالفه المواطن يتم منعه من الدخول وإبلاغ النجده لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامه المقررة طبقا لقرار دوله رئيس الوزراء.

- التشديد على اعمال نظافة المكان وتطهيره بشكل دورى واستخدام بوابات التطهير إن أمكن.

- التعامل يتم بمنتهى الحزم والشده دون الخروج عن الآداب فى التعامل وذلك من أجل حمايه انفسكم وزملاءكم.

- عدم التجمع داخل المكاتب أو استقبال اكثر من زائر واحد وفى حالة الحاجه لعقد اجتماعات تتم فى قاعات كبيرة مفتوحه النوافذ والجلوس بمسافات متباعده.

 

 


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