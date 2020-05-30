مديرة يونيسيف: اختطاف وإعدام 7 عاملين صحيين فى الصومال انتهاك فاضح للقانون الدولى

هند المغربي

قالت هنريتا فور، مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف": "اختطاف وإعدام سبعة من العاملين الصحيين فى مركز صحى فى جنوب الصومال أمر مروع". وأضافت "فور" فى بيان لها: "إن استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية انتهاك فاضح للقانون الدولى، ويمكن أن يشكل جريمة حرب، وتتدخل هذه الهجمات الشنيعة في الحماية الأساسية للحق في الصحة ويجب محاسبة الجناة".

وقالت "فور": "أقدم أصدق التعازي لأسر وأصدقاء وزملاء الضحايا وللمؤسسة التابع لها العاملين، أحد شركاء اليونيسيف الرئيسيين فى الصومال"، مضيفة: "كان هؤلاء العاملون في مجال الصحة أبطالاً، يضعون سلامتهم على المحك كل يوم لتوفير الرعاية المنقذة للحياة للأطفال والعائلات.. تفانيهم وتضحياتهم في قلوبنا بينما نواصل عملنا للوصول إلى الأطفال الضعفاء في جميع أنحاء البلاد".