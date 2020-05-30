محكمة الإسكندرية تستنأنف عملها بالكمامات وإجراءات وقائية مشددة

استأنفت محكمة الإسكندرية جلساتها صباح اليوم، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واشتراط ارتداء الكمامة أثناء التواجد فى مقر المحكمة للموظفين وطاقم حراسة المحكمة وأمناء السر بالجلسات والمحامين وكافة المتعاملين داخل المحكمة مع اتخاذ المسافات الآمنة للمترددين على الشبابيك لإنهاء الإجراءات القانونية.

وقامت قوات حراسة أمن المحكمة بمنع دخول كل من لا يرتدى الكمامات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين منعا لانتشار فيروس كورونا.

وكان قد أنهى الموظفين والعاملين بمجمع محاكم ونيابات الإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، كافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية والسلامة من فيروس كورونا وذلك بجميع قاعات وغرف المحكمة الابتدائية، وذلك بمناسبة بدء تشغيل العمل تدريجيا اعتبارا، من اليوم السبت، واستقبال الجمهور والموظفين للبدء في العمل في نظر القضايا داخل القاعات.

وقال مصدر قضائي، انه تم التشديد علي ارتداء الكمامات، واعطاء التعليمات لقوات حرس المحكمة اخذت التعليمات بعدم دخول الاشخاص الي مقر المحكمة بدون ارتداء الكمامات وذلك للوقاية من انتقال فيروس كورونا لرواد المحكمة، نفاذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كان المستشار عمر مروان وزير العدل، أكد أن الوزارة عكفت على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا"، من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن يكون حضورها بدون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت عمليات التعقيم وتطهير المحاكم، حيث يتردد عليها آلاف المواطنين يوميًا، واصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس "كورونا".