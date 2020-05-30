اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

محكمة الإسكندرية تستنأنف عملها بالكمامات وإجراءات وقائية مشددة

السبت، 30 مايو 2020 01:42 م
محكمة الإسكندرية تستنأنف عملها بالكمامات وإجراءات وقائية مشددة محكمة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استأنفت محكمة الإسكندرية جلساتها صباح اليوم، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واشتراط ارتداء الكمامة أثناء التواجد فى مقر المحكمة للموظفين وطاقم حراسة المحكمة وأمناء السر بالجلسات والمحامين وكافة المتعاملين داخل المحكمة مع اتخاذ المسافات الآمنة للمترددين على الشبابيك لإنهاء الإجراءات القانونية.
 
وقامت قوات حراسة أمن المحكمة بمنع دخول كل من لا يرتدى الكمامات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين منعا لانتشار فيروس كورونا.
 
وكان قد أنهى الموظفين والعاملين بمجمع محاكم ونيابات الإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، كافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية والسلامة من فيروس كورونا وذلك بجميع قاعات وغرف المحكمة الابتدائية، وذلك بمناسبة بدء تشغيل العمل تدريجيا اعتبارا، من اليوم السبت، واستقبال الجمهور والموظفين للبدء في العمل في نظر القضايا داخل القاعات.
 
وقال مصدر قضائي، انه تم التشديد علي ارتداء الكمامات، واعطاء التعليمات لقوات حرس المحكمة اخذت التعليمات بعدم دخول الاشخاص الي مقر المحكمة بدون ارتداء الكمامات وذلك للوقاية من انتقال فيروس كورونا لرواد المحكمة، نفاذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 
كان المستشار عمر مروان وزير العدل، أكد أن الوزارة عكفت على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا"، من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن يكون حضورها بدون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.
 
وأشار إلى أن الوزارة بدأت عمليات التعقيم وتطهير المحاكم، حيث يتردد عليها آلاف المواطنين يوميًا، واصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس "كورونا".
 
 
received_299590287718774
 

received_862256477586430
 

 

received_950342302083427
 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محكمة الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة