اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 09:32 م
خالد صلاح
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محافظ قنا: تطهير 1975 منشأة و34 موقف أجرة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 30 مايو 2020 09:16 م
محافظ قنا: تطهير 1975 منشأة و34 موقف أجرة خلال الأسبوع الماضى
قنا- فريق المحافظات

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدنى وعدد من الشباب المتطوعين قاموا خلال الأسبوع الماضى بتطهير عدد 1975 منشأة و269 شارعا و34 موقفا لسيارات الأجرة و 12 موقع للعمل فى 6 مدن بالمحافظة .

وأوضح الداودى أن إجمالى ما تم تطهيره منذ بداية شهر مايو بلغ 18952 منشأه ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات بالإضافة إلى 1692 شارع و 219 موقف لسيارات الأجرة و 47 موقع للعمل.

وقدم المحافظ، شكره لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية والشباب المتطوعين لتعاونهم فى أعمال التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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