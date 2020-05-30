محافظ سوهاج يتفقد تجهيزات استراحة أطباء المستشفى العام

عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تجهيزات إستراحة أطباء مستشفى سوهاج العام بمركز إعداد القادة التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة ناصر بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تسليم بعض المقار التابعة لوزارة الشباب والرياضة لتكون تحت تصرف وزارة الصحة في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد .

وتفقد محافظ سوهاج غرف الاستراحة المجهزة بـ 60 سريرا والأثاث اللازمة للمعيشة، لأطباء مستشفى سوهاج العام والتي يتم إعدادها لاستقبال مصابي حالات فيروس كورونا المستجد، وأكد المحافظ على أهمية التهوية الجيدة للاستراحة وأعمال التطهير والتعقيم لها بصفة مستمرة .

وأكد " الفقي " وقوف الدولة ودعمها الدائم لجيش مصر الأبيض من أطباء وممرضين ومسعفين لأنهم الجنود الحقيقيون على جبهة كورونا الأمامية، مشيرا إلى أن الدولة تبدأ اليوم أولى خطوات خطة التعايش مع الفيروس لمحاصرته والحد من إنتشاره، وعلى الجميع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات خاصة في التجمعات.



