محافظ سوهاج يتفقد تجهيزات استراحة أطباء المستشفى العام

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تجهيزات إستراحة أطباء مستشفى سوهاج العام بمركز إعداد القادة التابع لوزارة الشباب والرياضة بمدينة ناصر بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تسليم بعض المقار التابعة لوزارة الشباب والرياضة لتكون تحت تصرف وزارة الصحة في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد .
وتفقد محافظ سوهاج غرف الاستراحة المجهزة بـ 60 سريرا والأثاث اللازمة للمعيشة، لأطباء مستشفى سوهاج العام والتي يتم إعدادها لاستقبال مصابي حالات فيروس كورونا المستجد، وأكد المحافظ على أهمية التهوية الجيدة للاستراحة وأعمال التطهير والتعقيم لها بصفة مستمرة .
وأكد " الفقي " وقوف الدولة ودعمها الدائم لجيش مصر الأبيض من أطباء وممرضين ومسعفين لأنهم الجنود الحقيقيون على جبهة كورونا الأمامية، مشيرا إلى أن الدولة تبدأ اليوم أولى خطوات خطة التعايش مع الفيروس لمحاصرته والحد من إنتشاره، وعلى الجميع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات خاصة في التجمعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة