محافظ بنى سويف يتابع التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والخدمية

بنى سويف أيمن لطفى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عدداً من المواقع الخدمية والمشروعات لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء التى يتم تطبيقها بدءاً من اليوم السبت، فى إطار الخطة الشاملة للدولة فى مجابهة فيروس كورونا ،خاصة فيما يتعلق بتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن التالية: البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة.

وأشار بيان إلى تفقد محافظ بنى سويف اليوم السبت، برفقة نائبه بلال حبش، واللواء هشام شادى السكرتير العام، ووجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بنى سويف، وعدد من القيادة التنفيذية والأمنية، موقف سيارات محى الدين، متابعا إلتزام المواطنين بالكمامات، مشددا على السائقين بأن كل سائق مسؤول عن الركاب بسيارته، وأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامة، أمر ضرورى لا تهاون فيه قائلا ( كل سائق أو صاحب سيارة أجرة ملتزم أمام الأجهزة المعنية بإلزام الركاب بارتداء الكمامات، فالأمر ليس حرية شخصية، الأمر يتعلق بصحة كل المواطنين، يتعلق بمستقبل واقتصاد وطن ومواطن، فلن يتم التهاون فى تطبيق القانون لمواجهة كافة أشكال المخالفات فى هذا الشأن).

وتبادل المحافظ الحديث مع عدد من المواطنين فى موقف السيارات وبعض الشوارع والمولات، مطالبا بأهمية الالتزام بالكمامة، واتباع الإجراءات الوقائية قدر الإمكان فى العمل والمنزل والسوق وغيرها، موضحا لهم قائلا ( الكمامة مش حاجة ترفيه أو كمالية، الكمامة حاجة ضرورية، للحفاظ على صحتنا كلنا وأولادنا، والحفاظ على بلدنا اللى احنا فيها أهم حاجة، بلدنا حريصة علينا لازم نساعدها علشان نمر من الأزمة بأمان ).

وأوضح محافظ بنى شريف لبعض المواطنين بأن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير الكمامات، من خلال زيادة المعروض منها، لضبط سعرها فى السوق ومواجهة كافة صور الغش التجارى وجشع بعض التجار، مشيراً إلى إقامة أول منفذ للكمامات بمدينة بنى سويف،وجارى توفير منافذ فى المراكز والمدن الأخرى، والتى يباع فيها كمامات يتم تجميعها بالمدارس الفنية لتقليل تكلفتها وسعرها، تحت إشراف صحى وفنى من الطب الوقائى بمديرية الصحة، وجارى التنسيق مع المصانع لإنتاج كمامات القماش طبقا للمواصفات القياسية ،التى يتم نشرها لإمكانية تصنيعها فى المنازل،ليساهم ذلك فى سد الفجوة بين الطلب والمعروض على تلك السلعة الأساسية والضرورية فى المرحلة الحالية.

كما تفقد محافظ بنى سويف المجمعات الاستهلاكية ،مثل شركة المصرية لتجارة الجملة والتجزئة التابعة لوزارة التموين، حيث اطمأن على الموقف السلعى والتموينى بها، والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، متابعا التزام العاملين بها بارتداء الكمامة واجراءات التعقيم والتطهير المستمرة للمكان، وكذا التزام المواطنين المترددين على الشركة لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والتموينية.

وتابع المحافظ سير العمل بمشورع كوبرى مزلقان المديرية، والتزام العمال بالموقع بالاجراءات الوقائية، متفقدا عدد من الشوارع الرئيسية والجانبية للاطئنان على التزام المواطنين بالكمامات، مطالبا الوحدة المحلية بالتنسيق الدائم مع الأمن لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين سواء من المواطنين أو المنشأت والمحال العامة وغيرها، مشيرا إلى أن يجرى متابعة ذلك بكل الوحدات المحلية.



