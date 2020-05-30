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محافظ المنيا: سحب تراخيص السرفيس حال عدم إرتداء السائق أو الركاب الكمامة

السبت، 30 مايو 2020 01:43 م
محافظ المنيا: سحب تراخيص السرفيس حال عدم إرتداء السائق أو الركاب الكمامة جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات
المنيا - حسن عبد الغفار

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أجرى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظه.

رافق المحافظ، خلال جولته، العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور بالمنيا، وشملت الجولة مجمع مواقف جنوب بطريق مصر أسوان، ومجمع مواقف شمال بالإخصاص .

شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

ناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

 

كما أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الاشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص والبناء على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، إزالت 30 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 675 متر مربع، و9 حالات تعد على أراضى زراعية خاصة على مساحة 1487 متر مربع، 4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 795 متر مربع، ليصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الجمعة، 812 حالة على الأراضى الزراعية، بمساحة 3925 فدان و17 قيراط و32 سهم، و3037 حالة إزالة مبانى بمساحة 424455 متر مربع.

جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات (1)
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات 

 

جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات (2)
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات

 

جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات (3)
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات
 
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات (4)
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات

 

جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات (5)
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات

 

جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات (6)
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات

 


المنيا

محافظ المنيا

مواقف سيارات المنيا

سحب تراخيص السيارات

ارتداء السائقين الكمامة

ارتداء الركاب الكمامة

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