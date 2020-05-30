محافظ المنيا: سحب تراخيص السرفيس حال عدم إرتداء السائق أو الركاب الكمامة

أجرى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظه.
رافق المحافظ، خلال جولته، العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور بالمنيا، وشملت الجولة مجمع مواقف جنوب بطريق مصر أسوان، ومجمع مواقف شمال بالإخصاص .
شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
ناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.
كما أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الاشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص والبناء على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال المحافظ، ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، إزالت 30 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 675 متر مربع، و9 حالات تعد على أراضى زراعية خاصة على مساحة 1487 متر مربع، 4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 795 متر مربع، ليصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الجمعة، 812 حالة على الأراضى الزراعية، بمساحة 3925 فدان و17 قيراط و32 سهم، و3037 حالة إزالة مبانى بمساحة 424455 متر مربع.
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات
جولة محافظ المنيا على مواقف السيارات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة