محافظ المنيا: حملات مكثفة على المخابز البلدية والأسواق

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية لمديرية التموين بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن خطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمات وللتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين.
وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات اليومية أسفرت عن ضبط 83 مخالفة تموينية منها، 80 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم وجود ميزان – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات - قضايا تموينية أخرى متنوعة) وضبط 3 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لقضايا تموينية متنوعة.
وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 30 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 675 مترا مربعا، و9 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1487 مترا مربعا، 4 حالات تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 795 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، 812 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3925 فدانا و17 قيراطا و32 سهما، و3037 حالة إزالة مبان بمساحة 424455 مترا مربعا.
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