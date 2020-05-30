محافظ المنيا: حملات مكثفة على المخابز البلدية والأسواق

المنيا – حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية لمديرية التموين بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن خطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمات وللتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات اليومية أسفرت عن ضبط 83 مخالفة تموينية منها، 80 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم وجود ميزان – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات - قضايا تموينية أخرى متنوعة) وضبط 3 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لقضايا تموينية متنوعة.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 30 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 675 مترا مربعا، و9 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1487 مترا مربعا، 4 حالات تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 795 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، 812 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3925 فدانا و17 قيراطا و32 سهما، و3037 حالة إزالة مبان بمساحة 424455 مترا مربعا.