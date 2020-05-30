اليوم السابع
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محافظ القليوبية: إنشاء سوق للخضار والفاكهة يضم 180 باكية بشبرا الخيمة

السبت، 30 مايو 2020 02:00 م
محافظ القليوبية: إنشاء سوق للخضار والفاكهة يضم 180 باكية بشبرا الخيمة الإعداد لمكان السوق
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بدأت بمدينة بنها، حيث تفقد منطقة أسفل كباري الرياح التوفيقي بمنطقة (وابور الثلج -منشية النور -الحرس الوطني) لمتابعة التصدي للباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات التي تتسبب في ضيق الطريق وتكدس بالحركة المرورية، وخلال الجولة استهدف المحافظ 4 عربات نصف نقل محملة بعدد من المواطنين، وعلى الفور وجه بسحب رخص السيارات وتحرير محضر لهم.

ثم توجه المحافظ، إلى حي شرق شبرا الخيمة يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، حيث توجه إلى منطقة الزناقيري خلف عمارات الأمل لتفقد سوق الخضار والفاكهة الجديد تحت الإنشاء، والذي تم نقله من على ترعة الإسماعيلية، حيث يشمل السوق 180 باكية، وجاءت توجيهاته بتجميل وتشجير مداخل السوق وجعله سوق حضاري نموذجي يليق بالمنطقة.

وتلحظ خلال الجولة، وجود انشاءات حديثة بالمخالفة بأحد المبانى وعلى الفور وجه المحافظ بمصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين للعرض الفوري على النيابة العسكرية.

ثم توجه الهجان، إلى شارع 135 وشارع 15 مايو وشارع ترعة الشابوري لمتابعة نظافة الشوارع وإزالة الإشغالات ومتابعة حظر المحلات والتجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم ضبط عدد من أصحاب المحلات التي خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم الغلق، حيث تم تحرير محاضر لهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، كما تم ضبط أحد المخالفين لقيامه بعمل منطقة لملاهي الأطفال بالمخالفة بشارع 135 بحي شرق، وتم تحرير محضر بالمخالفة أيضا، كما تم ضبط محل بلاي استيشن وتم تحرير محضر له، حيث تم تحرير أكثر من 40 محضرا مخالفا لقرار الحظر، وخلال الجولة تم ضبط أحد المخالفين باستكمال بناء مبنى، مخالفا لقرار المحافظ الذي ينص علي إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6شهور.

ثم توجه المحافظ، إلى شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة حيث شن حملة مكبرة على الباعة الجائلين والإشغالات، وذلك لإعادة الانضباط حيث تم تحرير أكثر من 25 محضرا شمل (10 محاضر إشغال - 5إزالة فورية -15فرش مؤقت).

وأصدر الهجان، تعليمات مشددة لأصحاب المحال التجارية بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي على الشارع مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس، مؤكدا أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا.

 

تجهيز مكان السوق بشبرا الخيمة
تجهيز مكان السوق بشبرا الخيمة

 

خلال جولة المحافظ
خلال جولة المحافظ

 

ضبط حالة بناء مخالف
ضبط حالة بناء مخالف

 

محفظ القليوبية خلال الجولة
محفظ القليوبية خلال الجولة

 


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