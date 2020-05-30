محافظ الفيوم يتفقد مجمع مواقف "بنى سويف" لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مجمع مواقف "بني سويف" بمدينة الفيوم، لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العامة والخاصة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الجولة شملت تفقد مواقف المجمع، والتي تشمل مواقف بنى سويف، والصعيدي، وقلمشاه، واللاهون، ومنية الحيط وأبوجندير، والفيوم الجديدة، كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين، مؤكداً على أهمية إرتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية فى كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص، حفاظاً على سلامتهم.

وشدد المحافظ على مسئولي المواقف باستمرار أعمال التطهير والتعقيم الدوري للمواقف ومركبات الأجرة، ونشر رسائل التوعية، وضرورة الالتزام بالتباعد البينى بين المواطنين مع الالتزام بقرارت الحظر الصادرة من مجلس الوزراء من الساعة الثامنة مساءاً وحتى السادسة صباحاً.

ووجه المحافظ مدير ادارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة لتقليل الزحام بالمواقف ومتابعة ارتداء المواطنين والسائقين للكمامات، مشيراً الى اتخاذ الاجراءات القانونية بكل قوة ضد المخالفين.

ولفت المتحدث الرسمى إلى أن المحافظ تفقد أيضاً عدداً من الشوارع بمدينة الفيوم لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بارتداء المواطنين للكمامات، ومنها شوارع مصطفى باشا، والبحر، وبطل السلام، والورشة، وجمال عبد الناصر، بالإضافة إلى ميدان السواقي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أسامة غريب مدير إدارة المرور، و ياسر حسن مدير إدارة المواقف.