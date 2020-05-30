محافظ الدقهلية: إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت تواصل جهود اجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على اراضى الدولة "زراعية - أملاك دولة- بناء مخالف بالحيز العمرانى " بنطاق المحافظة ، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملف إزالة التعديات على اراضى الدولة بالمحافظات.

وأشار "مختار" إلى أنه استمرت أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وكافة مراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم اليوم السبت وامس الجمعة اليوم ازالة 6 حالات تعدى جديدة منهم3 حالات على الاراضى الزراعية بمساحة بلغت قيراط و8 سهم و3 حالات بمساحة 340 متر بناء بالمخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية انه لا تهاون مطلقا ولاتفريط ولو فى شبر واحد من اراضى الدولة مشيرا إلى المتابعه المستمرة من جانبة شخصيا لملف الازلات للتعديات باعتبارها قضية قومية.

وأضاف مختار أن إجمالى ما تم ازالته من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (434) حالة ازاله، متابعا أنه تم استعادة (17 فدان و17 قيراط و7 اسهم ) أرض زراعية وما يقرب من (16) ألف متر مربع ارض املاك دولة او ارض تم ازاله تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون .