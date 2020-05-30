اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 09:30 م
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بـ4 آلاف جنيه..

محافظ الإسكندرية: تنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة

السبت، 30 مايو 2020 09:05 م
محافظ الإسكندرية: تنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية بعدد من الأحياء لمتابعة مدي إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامات بالشوارع والأماكن العامة والكورنيش ووسائل النقل العام، وذلك مع بداية أول يوم عمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لرصد مدى تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها لليوم ،أنه خلال الجولة؛ شدد المحافظ على المواطنين راكبي وسائل النقل العام والمتواجدين بالأماكن العامة بضرورة إلتزامهم بإرتداء الكمامات وذلك حرصا على سلامتهم. قائلا فى هذا الإطار أنا مسئول أمام الله عنكم وعن سلامتكم ولن أسمح بأى تقصير في ذلك وسأذهب بنفسي إلي كافة الأماكن بالإسكندرية من شرقها لغربها للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوافر الكمامات بسعر مناسب للمواطن البسيط.

 

وقامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، لتطبيق الغرامة الفورية لمن يمتنع عن ارتداء الكمامات من المواطنين، لافتا إلى أن الغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيةوطالب المواطنين بالتكاتف مع الدولة لنشر الوعي المجتمعي والتعريف بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،وحضر الجولة؛ اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية.

 

وقد حذرت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، المواطنين من عدم ارتداء الكمامة، وشددت على ضرورة الالتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 المتضمن ارتداء الكمامة فى جميع وسائل المواصلات بالهيئة اعتباراً من اليوم السبت.

 

جولة محافظ الاسكندرية (1)
جولة محافظ الاسكندرية 

 

جولة محافظ الاسكندرية (2)
جولة محافظ الاسكندرية 

 

جولة محافظ الاسكندرية (3)
جولة محافظ الاسكندرية 

 

جولة محافظ الاسكندرية (4)
جولة محافظ الاسكندرية 

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