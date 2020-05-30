اليوم السابع
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لوفتهانزا تعلن تشغيل 112 رحلة خارج أوروبا من بينها القاهرة منتصف يونيو

السبت، 30 مايو 2020 03:00 م
لوفتهانزا تعلن تشغيل 112 رحلة خارج أوروبا من بينها القاهرة منتصف يونيو طائرات لوفتهانزا
كتبت آمال رسلان 

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أعلنت شركة طيران لوفتهانزا الالمانية عن زيادة أخرى في عملياتها لمسافات طويلة ، مع ما مجموعه 34 وجهة و 112 رحلة أسبوعية متاحة الآن خارج أوروبا.
 
وتقوم شركة النقل بتكثيف شبكة خطوطها تدريجياً خلال شهر يونيو ، ويمكن حجز المسارات التالية من فرانكفورت إلى القاهرة وبكين وشنجهاي وسان خوسيه (كوستاريكا)، ومن ميونيخ إلى سان فرانسيسكو ودلهي ومونتريال وسيول.
 
وقالت الشركة فى بيان ان هذه الخدمات  تضاف إلى الرحلات الطويلة التي تم الإعلان عنها سابقًا، من فرانكفورت إلى تورونتو ومكسيكو سيتي وأبوجا وبورت هاركورت وتل أبيب والرياض والبحرين وجوهانسبرغ ودبي ومومباي ونيوارك وشيكاغو وساو باولو وطوكيو وبانكوك، ومن ميونيخ إلى شيكاغو ولوس أنجلوس وتل أبيب.
 
وتعد الرحلات لمسافات طويلة جزءًا من خطط مجموعة لوفتهانزا لتقديم أكثر من 2000 تردد أسبوعي إلى أكثر من 130 وجهة الشهر المقبل ، بزيادة عن 1800 التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
 
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حددت خطوط بروكسل الجوية خططها لاستئناف الطيران في 15 يونيو ، مع زيادة تدريجية إلى حوالي 40 في المائة من برنامج الرحلات الطويلة بحلول أغسطس.
 
كما أعلنت الخطوط الجوية النمساوية اليوم عن عزمها استئناف رحلاتها اعتبارًا من 15 يونيو ، لتعمل إلى أقل من 40 وجهة بنهاية يونيو. 
 
واعتبارًا من 15 يونيو ، ستقدم لوفتهانزا ما مجموعه 115 رحلة أسبوعية من مطارات المملكة المتحدة وأيرلندا ، مع استئناف الرحلات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
 
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي اعلنت اليوم  أنها اتفقت مع الحكومة الفيدرالية الألمانية بشأن خطة وشروط مساعدة الدولة لشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" من خلال حزمة مساعدات بقيمة 9 مليار يورو، وكذلك بشأن الالتزامات التي اقترحتها ألمانيا لتأمين المنافسة، والتي شملت توفير بعض حقوق الإقلاع والهبوط والأصول في مطاري فرانكفورت وميونيخ.

لوفتهانزا

طيران

رحلات جوية

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