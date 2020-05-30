اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 08:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. ازدحام ودى جى فى عفش عروسة بقرية الدير بطوخ رغم تحذيرات كورونا

السبت، 30 مايو 2020 06:58 م
فيديو وصور.. ازدحام ودى جى فى عفش عروسة بقرية الدير بطوخ رغم تحذيرات كورونا زحام أثناء نقل عفش بطوخ
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية الدير التابعة لمدينة شبين القناطر ، واقعة قيام مجموعة من الشباب المتجمع ويقومون بالرقص على أنغام الدى جى أثناء نقل عفش عروسة دون اتخاذ إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا .

وكان قد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، لمجموعة من الشباب يتبادلون الرقص على أنغام الدى جى بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، أثناء نقل عفش عروسة ، وسط تعليقات الأهالى لرفضهم تلك الأفعال التى ساهمت فى انتشار فيروس كورونا المستجد .

جدير بالذكر أن محمد ياسين ، نائب رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية ، فض مؤخرا فرح بقرية مشتهر بدائرة مركز طوخ ، وذلك بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا .

وأكد محمد ياسين نائب رئيس المدينة ، أنه بعد بدء تطبيق ساعات الحظر، تم ضبط تجمع لفرح شعبى به ما يزيد عن 150 شخصا بقرية مشتهر التابعة للمدينة، وعلى الفور تدخلت الشرطة والأجهزة التنفيذية، وتم صرف المواطنين حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم أخد بيانات أصحاب الفرح منعا لإقامته مرة أخرى، وأشار "ياسين"، إلى أن تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين فى المقام الأول، مشيرا إلى أنه تتم المتابعة الدورية حفاظا على المواطنين.

زحام أثناء نقل عفش بطوخ (2)
 
 

 

زحام أثناء نقل عفش بطوخ (3)
 

 

زحام أثناء نقل عفش بطوخ (4)
 

 

زحام أثناء نقل عفش بطوخ (5)
 

 

زحام أثناء نقل عفش بطوخ (6)
 

 

زحام أثناء نقل عفش بطوخ (1)

طوخ

اخبار مصر

القليوبية

محافظة القليوبية

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

فيروس كورونا

نقل عفش

رئيس مدينة طوخ

اهالى قرية الدير

شبين القناطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اضبط مخالفة.. زحام بسوق القرشية فى الغربية رغم التحذيرات من كورونا

السبت، 30 مايو 2020 01:34 م

اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بميدان أبو حشيش ونعمان الأعصر بالمحلة

السبت، 30 مايو 2020 09:00 ص

اضبط مخالفة.. تجمع المئات في زفة نقل جهاز عروسة فى الغربية

الجمعة، 29 مايو 2020 06:37 م

بدء حظر التجوال من الثامنة مساء غدا السبت حتى السادسة صباحا.. لبس الكمامة إجبارى وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. واستمرار إغلاق المقاهى والكافيهات والكازينوهات والملاهى.. وانتشار شرطى مكثف لضبط المخالفات

الجمعة، 29 مايو 2020 12:00 م

اضبط مخالفة.. قرية مسجد وصيف فى الغربية تعانى من تكدس أكوام القمامة.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

متحدث الوزراء: قائدو السيارات الخاصة ومن معهم غير ملزمين قانونا بارتداء الكمامة

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

مصادر: إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

مصادر: إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

السيسى يؤكد لماكرون فى اتصال هاتفى: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية

السيسى يؤكد لماكرون فى اتصال هاتفى: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ويوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف.. ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي للطلاب.. و"طلعت" يستعرض انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ويوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف.. ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي للطلاب.. و"طلعت" يستعرض انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة

دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة

السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة