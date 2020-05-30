فيديو وصور.. ازدحام ودى جى فى عفش عروسة بقرية الدير بطوخ رغم تحذيرات كورونا

القليوبية - نيفين طه

شهدت قرية الدير التابعة لمدينة شبين القناطر ، واقعة قيام مجموعة من الشباب المتجمع ويقومون بالرقص على أنغام الدى جى أثناء نقل عفش عروسة دون اتخاذ إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا .

وكان قد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، لمجموعة من الشباب يتبادلون الرقص على أنغام الدى جى بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، أثناء نقل عفش عروسة ، وسط تعليقات الأهالى لرفضهم تلك الأفعال التى ساهمت فى انتشار فيروس كورونا المستجد .

جدير بالذكر أن محمد ياسين ، نائب رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية ، فض مؤخرا فرح بقرية مشتهر بدائرة مركز طوخ ، وذلك بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا .

وأكد محمد ياسين نائب رئيس المدينة ، أنه بعد بدء تطبيق ساعات الحظر، تم ضبط تجمع لفرح شعبى به ما يزيد عن 150 شخصا بقرية مشتهر التابعة للمدينة، وعلى الفور تدخلت الشرطة والأجهزة التنفيذية، وتم صرف المواطنين حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم أخد بيانات أصحاب الفرح منعا لإقامته مرة أخرى، وأشار "ياسين"، إلى أن تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين فى المقام الأول، مشيرا إلى أنه تتم المتابعة الدورية حفاظا على المواطنين.