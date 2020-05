فيديو.. ناسا تنجح فى إطلاق رائدين إلى الفضاء الدولية على متن سبيس أكس

وتم البدء في المحاولة الثانية، وكان من المقرر في البداية الإطلاق في 27 مايو، ولكن تم إلغاؤه بسبب سوء الأحوال الجوية.

يشار إلى أن هذه تعتبر أول رحلة أمريكية مأهولة للفضاء منذ عام 2011، ومنذ ذلك الحين يسافر رواد الفضاء التابعون لناسا على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز".

BREAKING: "America has launched!"



We have liftoff at Kennedy Space Center, as NASA and SpaceX launch astronauts to the International Space Station. https://t.co/o5e0ZnqlbA #LaunchAmerica pic.twitter.com/Winb3OVQUl