اليوم السابع
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فيديو.. رئيس محكمة النقض يتفقد قاعات المحكمة أول أيام العمل

السبت، 30 مايو 2020 12:34 م
فيديو.. رئيس محكمة النقض يتفقد قاعات المحكمة أول أيام العمل المستشار عبدالله عصر
كتبت هدى أبو بكر - تصوير محمد فتحى

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تفقد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض ، منذ قليل ، قاعات الجلسات بمحكمة النقض ، للتأكد من الالتزام بالتعليمات التى أصدرها بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تفقد عصر قاعات للمحكمة، والتى كان قد شدد على تعقيمها بصفة دورية ، مع عودة العمل اليوم السبت.

كما تابع من خلال تفقده مدى الالتزام بارتداء الكمامات كإجراء احترازى للحماية ولتقليل فرص نقل العدوى ، خاصة وإن مجلس الوزراء فرض ارتداءها من اليوم ، مع توقيع غرامة للمخالفين تصل إلى 4000 جنيه.

وعادت ، اليوم السبت ، محكمة النقض للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى ، ضمن الإجراءات التى اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعود الحكمة للعمل مع قرار للمستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض  ، باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل واثناء بداية العمل بالمحكمة ، وتتمثل هذه الإجراءات فى:

1- تعقيم المبنى وقاعات الجلسات بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع القوات المسلحة ، وإدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل ، على أن تكون بصفة دورية.

2- طلب الأجهزة المتخصص من وزارة الصحة للكشف عن المرض عند دخول المترددين و العاملين على المبنى ، مع التشديد على ارتداء الكمامات للكافة.

3- مراعاة التباعد الاجتماعى فى قاعات الجلسات لمنع انتقال العدوى.

4-الاستمرار فى تطبيق ضوابط الحضور والغياب لموظفى المحكمة طبقا لقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

5-استخدام التكنولوجيا الحديثة و الرقمية عن طريق مركز المعلومات بالمحكمة للاستعلام والتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.


محكمة النقض

عودة العمل بالنقض

إجراءات محكمة النقض لعودة العمل

فيروس كورونا

اخبار الحوادث

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