فرنسا ترصد 109 بؤرة جديدة لوباء كورونا بعد أكثر من أسبوعين على رفع الحجر الصحى

كتب : أحمد علوى

أفادت وكالة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، أنه منذ الرفع التدريجى لتدابير الحجر المنزلى فى فرنسا فى 11 مايو الماضى، تم تحديد 109 بؤرة جديدة من وباء (كوفيد ــ 19) فى فرنسا.

وأضافت الوكالة فى بيان، "هناك نحو 109 بؤرة جديدة لتفشى الوباء فى مختلف أنحاء البلاد"، موضحة "هنا 104 بورة فقط فى إقليم "إيل دو فرانس" و5 فى أقاليم ما وراء البحار، مضيفة، "لم يتم الإبلاغ عن أى حدوث حالات جديدة لم تتم السيطرة عليها".

ووفقا لتقرير الوكالة الفرنسية، فإنه لن تكون هناك حالة جديدة بعد 7 أيام من آخر حالة، ولن توجد هناك أى حالة جديدة فى غضون 14 يوما.

وأشارت الوكالة الصحية الفرنسية إلى أن اكتشاف هذه البؤر ليس أمرا سيئا فى حد ذاته، بل على العكس، يعكس قدرة تتبع انتشار الفيروس بشكل أفضل، بشرط أن يتم التحكم فى هذه البؤر عن طريق عزل الحالات المصابة بكوفيد ــ 19، موضحة أنه من بين هذه الأسر الـ109 فإن 64% منها لديها أكثر من 5 حالات داخل البؤرة الواحد.

وحددت الوكالة الفرنسية فئات البؤر التى تم اكتشافها، معظمها الأشخاص الذين يعانون من أوضاع غير مستقرة وضعيفة (19% فى مؤسسات الإسكان والتكامل الاجتماعى، و6% فى المجتمعات الضعيفة مثل دور المسنين)، والمؤسسات الصحية (22٪) والشركات بشكل عام (20% الشركات الخاصة والعامة)».

وتابعت، "على الرغم من ذلك لم تكن أى من هذه التجمعات مسئولة حتى الآن عن انتشار الوباء»، مشددة على أنه لا توجد إشارات تفيد باستئناف الوباء فى فرنسا".