اليوم السابع
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لمواجهة كورونا

غلق وتشميع "سايبر نت" بأبوكبير ومصادرة محتوياته لمخالفته قرار الحظر

السبت، 30 مايو 2020 11:10 ص
غلق وتشميع "سايبر نت" بأبوكبير ومصادرة محتوياته لمخالفته قرار الحظر حملة مكبرة من مجلس مدينة أبوكبير والشرطة
الشرقية -فتحية الديب

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قامت حملة مكبرة من مجلس مدينة أبوكبير بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز الشرطة، بشن حملة لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، مساء أمس، وتم إحالة المحضر إلي نيابة أبوكبير للتحقيق، بمعرفة محمد العطوي، مدير النيابة، وبإشراف  المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

وتمكنت الحملة التي قادها، المحاسب محمد الأباصيري، رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع  العميد وليد عبد العظيم، مأمور مركز أبوكبير، و برفقته النقيب أحمد متولي، معاون الضبط، من ضبط سايبر مخالف لقرار الغلق بمنطقة أرض الفدان خلف شبكة الكهرباء وتم مصادر الأجهزة وتشميع السايبر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلي  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

كانت  وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية ،  لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.


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