اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 07:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة القاهرة: المحلات تطلق عروضا لمواجهة ركود مبيعات الملابس

السبت، 30 مايو 2020 04:00 ص
غرفة القاهرة: المحلات تطلق عروضا لمواجهة ركود مبيعات الملابس عمرو حسن
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الملابس خلال موسم عيد الفطر المبارك سجلت أدنى مستوى لها منذ عقود، حيث بلغت نسبة التراجع في مبيعات هذا العام نحو 70% مقارنة بالعام الماضي، خاصة بالملابس المخصصة للرجال والسيدات مقارنة بملابس الأطفال، والتى لم تنخفض بالنسبة ذاتها، وتراجعت بنحو 50%، وذلك لعدة أسباب أبرزها أولا أن الملابس أصبحت من السلع الترفيهية لدى المواطنين، إذ اختلفت أولويات الشراء لدى المواطنين نتيجة تأثر دخلهم بشكل كبير نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، ثانيا الإجراءات الاحترازية للحكومة للحد من التجمعات خاصة قرار إغلاق المحال التجارية بداية من الساعة 5 مساءً، والتي تمثل بداية فترة شراء المواطنين للملابس، حيث اعتاد المواطن شراء الملابس بعد انتهاء من عمله نهاية اليوم، ولذا فأن الإغلاق المبكر أضر المحال بشكل كبير.
 
وأضاف "حسن"، لـ"اليوم السابع"، أن تراجع المبيعات في السوق المحلي، وتوقف التصدير لغالبية الأسواق مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا أدى إلى تكدس المخازن بالملابس، متوقعا أن تتجه محلات الملابس لإطلاق عروض مغرية خلال الفترة المقبلة مثل منح قطعة هدية مقابل شراء قطعة لتحفيز المستهلكين على الشراء، ومواجهة ركود البيع، خاصة وأن الفترة المقبلة لن تشهد مواسم أو أعياد، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تخلي المصانع رغم الركود عن العمال، ولكنها اضطرت إلى تقسيمهم إلى ورديات لضمان استمرار العمل وعدم التخلي عن العمالة.
 
وحول تأثر الملابس المستوردة بجائحة فيروس كوورنا المستجد، قال "حسن"، إن حجم الملابس المستوردة في السوق المحلي تراجع بشكل كبير، ولم يتم استيراد سوى كميات ضئيلة منذ أزمة الفيروس، وللمرة الأولى هذا العام لم تجد ملابس صيني بشكل كبير بموسم عيد الفطر.
 

مبيعات الملابس

غرفة القاهرة

اسعار الملابس

عروض الملابس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى

"يا أم نيازى ضبش حرامى".. تعرف على أشهر إفيهات الفنان الراحل حسن حسنى

التعليم: منع أى تزاحم بلجان امتحان الثانوية العامة والدبلومات للوقاية من كورونا

التعليم: منع أى تزاحم بلجان امتحان الثانوية العامة والدبلومات للوقاية من كورونا

اليوم.. منع التردد على مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بدون كمامة

اليوم.. منع التردد على مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بدون كمامة

انتهاء اليوم الـ66 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ66 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

الحكومة: استكمال 5 مشروعات طرق قومية أبرزها "الدائرى الإقليمى" 2020/2021

الحكومة: استكمال 5 مشروعات طرق قومية أبرزها "الدائرى الإقليمى" 2020/2021

السكة الحديد تستأنف اليوم تشغيل القطارات من 6.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً

السكة الحديد تستأنف اليوم تشغيل القطارات من 6.30 صباحًا حتى 7.30 مساءً

وزارة التخطيط تكشف عن 4 قطاعات قادرة على التكيف مع تداعيات أزمة "كورونا"

وزارة التخطيط تكشف عن 4 قطاعات قادرة على التكيف مع تداعيات أزمة "كورونا"

وداعًا حسن حسنى.. نجوم الفن يودعون الفنان الكبير بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد :فنان عظيم.. أشرف عبدالباقى: مع السلامة ياعم حسن.. أحمد السقا: هتوحشنا ربنا يغفر لك.. محمد فؤاد: سيظل قيمة فنية وإنسانية غالية علينا

وداعًا حسن حسنى.. نجوم الفن يودعون الفنان الكبير بكلمات مؤثرة.. نبيلة عبيد :فنان عظيم.. أشرف عبدالباقى: مع السلامة ياعم حسن.. أحمد السقا: هتوحشنا ربنا يغفر لك.. محمد فؤاد: سيظل قيمة فنية وإنسانية غالية علينا

الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا

الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا

7 آليات لحماية أموال التأمينات والمعاشات.. القانون أجاز تحصيلها بالحجز الإدارى

7 آليات لحماية أموال التأمينات والمعاشات.. القانون أجاز تحصيلها بالحجز الإدارى

تشييع جثمان حسن حسنى من المستشفى على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم

تشييع جثمان حسن حسنى من المستشفى على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم

"الوطنية للإعلام": لن يتم السماح بدخول مبنى ماسبيرو الا بارتداء الكمامة

"الوطنية للإعلام": لن يتم السماح بدخول مبنى ماسبيرو الا بارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة