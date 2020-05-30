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عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين

السبت، 30 مايو 2020 08:00 ص
عودة استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات وتراخيص المرور.. الاثنين وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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تستأنف الداخلية، بعد غد الاثنين، العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها" على مستوى الجمهورية.

 وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

 

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة"، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

 


المرور

الأحوال المدنية

تصاريح العمل

الفيش الجنائي

اخبار الداخلية

بطاقة الرقم القومي

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