ضبط 140 شخصا اخترقوا حظر التجوال بشبرا الخيمة فى القليوبية

قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ضبط 140 شخصا اخترقوا حظر التجول بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتمكن العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بالأمس والمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث القسم من ضبطهم ليتم تحرير محاضر لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر الأمني لليوم السابع، إلى أنه تم إخلاء سبيلهم فور انتهاء فترة الحظر بالساعة السادسة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن بعض قرى المدينة والشوارع لاحظ فيها التزام كامل سوى بعض الحالات الفردية بقرارات الحظر، والذي يبدأ من الساعة 5 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.