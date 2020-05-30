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ضبط أطنان أغذية فاسدة و3 آلاف كمامة كورونا مغشوشة فى حملات موسعة

السبت، 30 مايو 2020 12:10 م
ضبط أطنان أغذية فاسدة و3 آلاف كمامة كورونا مغشوشة فى حملات موسعة كمامات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط (895) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته كمية قدرها (2 طن "سكر حر") معبأ داخل عبوات بها نقص أوزان العبوات بمقدار 50 جرام فى العبوة زنة 1 كيلو جرام ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين .

ونجحت الجهود في ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام ثان (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2282 عبوة "عصائر" بدون مستندات "مجهولة المصدر) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين .

وتمكنت الجهود من ضبط أمين عهدة بإحدى المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1165 عبوة "مشروبات سريعة  التحضير – بسكويت – مياه معدنية") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين .

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2950 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة ، سرنجات") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.


أغذية

أغذية فاسدة

حملات تموينية

الداخلية

الأسواق

كمامات

سرنجات

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