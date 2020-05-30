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صور.. مستشفى العديسات تعلن خروج 4 حالات بعد شفائهم من كورونا بالأقصر

السبت، 30 مايو 2020 08:54 م
صور.. مستشفى العديسات تعلن خروج 4 حالات بعد شفائهم من كورونا بالأقصر مستشفى العديسات التخصصى تعلن خروج 4 حالات بعد شفاؤهم
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مستشفى العديسات التخصصي بمحافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، عن خروج 4 حالات شفاء وخروجهم إلى منازلهم، عقب شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت قيادة السيد الدكتور أحمد فتحي ونائب المدير العام الدكتور محمد علي العجمي، وبإشراف الدكتور منتصر عبد الفتاح مدير عنايات الأقصر والمشرف على عناية مستشفى العديسات، والدكتور أحمد السيد والدكتور محمود الصادق أخصائيين العناية المركزة بالمستشفى.

وتوجهت إدارة مستشفى العديسات التخصصى بكل الشكر والتقدير والإحترام لطاقم التمريض القائم على العمل، وذلك بقيادة محمد داوود ومحمود الصغير مشرفي العناية المركزة، وأبطال مكافحة العدوى بقيادة الدكتور عصام البوتلي، ومحمود إبراهيم عثمان وأحمد عبد الهادي، كما توجه مدير إدارة المستشفى بكل الشكر لفني المعمل محمد جمال وإبراهيم أحمد، وفنيين الأشعة علي حسن وكيرلس رفعت، على مجهودهم مع المصابين حتى الشفاء تماماً من الفيروس.

وكانت قد احتفلت مستشفى العديسات التخصصى بمحافظة الأقصر، يوم الخميس الماضى، بأول دفعة خروج من المواطنين وذلك بخروج خمس حالات شفاء من كورونا وخروجهم إلى منازلهم بأتم صحتهم، وذلك بعد قرار صحة الأقصر بتشغيل مستشفى العديسات لاستقبال الحالات التى تحتاج للرعاية المركزة.

وكانت قد انطلقت بمحافظة الأقصر، فى عمليات دخول الحالات الحرجة المشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى العديسات التخصصى، وذلك دعماً لمستشفى حميات الأقصر، حيث كانت تعانى بعض الحالات من احتياجها لدخول الرعاية المركزة لحين نقلها إلى مستشفيات العزل، وذلك برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقالت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، فى بيان صحفى، أنه تعد تلك الخطوة نقلة نوعية فى الخدمات الطبية لمرضى ومصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى محافظة الأقصر، وذلك بدخول مستشفى العديسات الجديد لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

خروج 4 حالات بعد شفاؤهم من كورونا بالأقصر
خروج 4 حالات بعد شفاؤهم من كورونا بالأقصر

 

سيلفى الفرحة بخروج 4 حالات جديدة بمستشفى العديسات
سيلفى الفرحة بخروج 4 حالات جديدة بمستشفى العديسات

 

مستشفى العديسات التخصصى تعلن خروج 4 حالات بعد شفاؤهم
مستشفى العديسات التخصصى تعلن خروج 4 حالات بعد شفاؤهم

 


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