صور.. محكمة مصر الجديدة تستأنف أول يوم عمل بإجراءات احترازية

شهدت محكمة مصر الجديدة ،فى اول يوم عمل للمحاكم اجراءات احترازية ووقائية ، لمواجهة فيروس كورونا حيث تم منع أى شخص من الدخول للمحكمة إلا بعد ارتداء الكمامة كما تم منع أهالى المتهمين من التواجد، لتقليل التزاحم بينما يتم السماح لمحامى المتهمين مع وجود مسافة بين كل شخص واخر.

واستعدت المحاكم للعمل منذ صباح اليوم السبت ، بعد توقف لاتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث استعدت محكمة مصر الجديدة لاستقبال الجمهور بعدد من الإجراءات الوقائية منها وضع أرقام على المقاعد فى القاعات، بحد اقصى شخصين على كل مقعد بينهما مسافة مترين ، كما تم تعقيم القاعات .