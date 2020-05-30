اليوم السابع
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صور.. محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش المرشحة

السبت، 30 مايو 2020 07:11 م
صور.. محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش المرشحة محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش المرشحة
الغربية عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، جولة تفقدية، اليوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لمعاينة الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير كورنيش المرشحة.

 

وخلال الجولة، أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بإزالة الأشجار الموجودة على قطعة أرض سوف يقام عليها كافيه بزمام عزبة الأوقاف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى .

 

كما تفقد الدكتور طارق رحمى منطقة سبرباى للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءت الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجة بضرورة المتابعة المستمرة بهذه المناطق والشوارع والعمل على فض التجمعات حفاظا على صحة سلامة المواطنين.

 

شارك فى الجولة عادل داوود رئيس حى أول ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، وابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا.

من ناحية أخرى عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، إجتماعا موسعا برؤساء المراكز والمدن والاحياء بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة القرار الخاص بوقف تراخيص البناء، وكذلك دراسة إنشاء جراجات خاصة بكل عقار لعدم التكدس وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

 

ووجه نائب محافظ الغربية، بعدم توصيل المرافق للعقار الذى لا يلتزم بانشاء جراج به وبالمساحات والاشتراطات المطلوبه لذلك، كما طالب بعرض الرخص المستقبلية على اللجنه المشكلة والالتزام بنسية لاتقل عن 75% من مساحة الجراج ، واستغلال الشارع كجراج بنسبة لاتزيذ عن 25% مع دفع رسم استغلال الشارع كجراج.

 

وخلال الإجتماع، طالب د. عطا رؤساء الأحياء والمدن بتكليف مهندسى الإدارات الهندسية بالمرور على كافة العقارات بشوارع مدن المحافظة، والتأكد من استخدام وتطبيق اشتراطات انشاء الجراجات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين سواء عدم إنشاء أو تغيير نشاط.

 

من جانبه، طالب سكرتير عام المحافظة، بسرعة تشكيل لجنة تضم عدد من الاستشارين من كلية الهندسة بجامعة طنطا تخصص طرق ومرور واستشارى من نقابة المهندسين ومهندس تنظيم من الحى ومهندس التخطيط العمرانى لمراجعة التراخيص الحالية ومدى توافر اشتراطات إنشاء الجراجات الخاصة بالعقارات .

 

حضر الاجتماع رئيس حى أول طنطا ورئيس حى ثان طنطا ورئيس مدينة المحلة الكبرى ومسئول الاسكان بالغربية ومديرى الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى بالديوان العام.

 

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمى ، محافظ الغربية فى بيان له، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، أسفرت عن إزالة 1022 حالة تعدٍ ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضى وحتى الآن،

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