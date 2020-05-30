اليوم السابع
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صور.. رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز محافظة البحيرة

السبت، 30 مايو 2020 11:31 ص
صور.. رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمدن ومراكز محافظة البحيرة تطهير منشأت وشوارع البحيرة
البحيرة – فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية واستغلال خلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات ، وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية ، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره .

 

وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار ، وواجهات المنازل والمحال ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى .

وأسفرت الحملات عن رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية ومستشفى الرحمانيه المركزى  ، وواجهات المحال والمنازل بقرية البستان بالدلنجات ،  وشارع الجمهورية والمنشية وبنك مصر وشارع مستشفى حوش عيسى المركزي .

ورش وتطهير المنشآت الحكومية والطرق والمحلات و المنازل والميادين وشارع بنك مصر ، وقريتى الرامى وكفر غانم بمركز ومدينة كوم حمادة ، والشوارع الرئيسية والفرعية ومركز صحة الأسرة بقرية المعدية بمركز إدكو ، وبعض المنازل والشوارع بقريتى زهرة البحريه والصفاصيف و كذا المحلات بشارع الروضه بدمنهور  ، وقرية ادفينا بمركز ومدينة رشيد .

 

رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة (1)
رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة

 

رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة (2)
رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة

 

رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة (3)
رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة

 

رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة (4)
رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة

 

رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة (5)
رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة

 

رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة (6)
رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة

 

رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة (7)
رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة

 

رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة (8)
رش وتطهير المنشأت والمنازل والشوارع بالبحيرة

 


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