صور.. ترصد تجهيزات طوارئ بلبيس كمستشفى عزل لمرضى كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية ، عن إضافة مستشفيين أخريين لمستشفيات للعزل الطبى لمرضى فيروس كورونا ، وهما بلبيس وههيا بقوة 90 سرير.

وأشرف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ببلبيس والدكتور أبو الفتوح عياد مدير مستشفى بلبيس العام ، تجهيزات الاخيرة و عمل المدخل الخاص بمبنى العزل المحدد بمستشفى بلبيس العام

والذى سيبدأ العمل من اليوم ، بقوة 50 سريرا لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و التى تثبت إيجابية تحليلها بديلاً من نقل المصابين لأى مبنى عزل اخر خارج المدينة لسرعه معالجه المصاب والوصول به .

وأكد وكيل الوزارة على مديرى الإدارات الصحية بسرعة الإنتهاء من تسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين بها، من خلال فرق الطب الوقائى والرعاية الأساسية، وبمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، وأكد على متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصى بالإدارات التابعة للمديرية.

كما أكد "مسعود" على مديرى المستشفيات بإستقبال جميع حالات الاشتباه لفيروس كورونا المستجد، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لتشخيص الحالة، وتلقى الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفي، مع زيادة عدد الأسرة بأقسام الإستقبال والطوارئ لاستيعاب حالات الأمراض التنفسية، مع توجيه مديرى المستشفيات بإستمرار عمل العيادات الخارجية بالوحدات والمراكز الطبية بالإدارت الصحية .

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.