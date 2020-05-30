صور.. التزام سائقى الميكروباص والركاب فى مواقف الغربية بارتداء الكمامات

الغربية ـ محمد طارق

شهدت المواقف الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم السبت، التزاما تاما من السائقين والركاب فى جميع الخطوط بارتداء الكمامات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وقام سائقو الميكروباص بالتنبيه على الركاب بعدم ركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة حفاظا على الصحة العامة وعدم انتشار فيروس كورونا ، ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والمخالفة على الطرق .

أصدر طارق رحمى محافظ الغربية، تعليماته لمديرى المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامه، اغتباراً من اليوم السبت ، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك منتصف الشهر الجاري.

أوضح محافظ الغربية، أن هذه التعليمات تأتى فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قال اللواء علاء يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الاجرة والسرفيس بالغربية، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من اليوم السبت، والتشديد على عدم ركوب أى مواطن فى السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، أصدر محافظ الغربية، تعليماتها لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدراء المديريات، جاء مضمونها :

- التشديد على ارتداء الكمامه اعتبارا من الغد سواء للموظفين او العاملين او المترددين على أماكنكم مع قياس درجه الحراره وعدم السماح لاى منهم بالدخول الى المكان بدون كمامه او فى حاله ارتفاع درجه الحراره .

- فى حاله عدم التزام الموظف، لا يسمح له بالدخول وتوقيع الغرامه عليه واحتساب اليوم غياب له.

- فى حالة مخالفة المواطن يتم منعه من الدخول وإبلاغ النجده لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامه المقررة طبقا لقرار دوله رئيس الوزراء.

- التشديد على اعمال نظافة المكان وتطهيره بشكل دورى واستخدام بوابات التطهير إن أمكن.

- التعامل يتم بمنتهى الحزم والشده دون الخروج عن الآداب فى التعامل وذلك من اجل حمايه انفسكم وزملاءكم.

- عدم التجمع داخل المكاتب او استقبال اكثر من زائر واحد وفى حاله الحاجه لعقد اجتماعات تتم فى قاعات كبيرة مفتوحه النوافذ والجلوس بمسافات متباعده.

وكان محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، قز أجرى جولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا، لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة فى مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الغربية، انه جارى دراسة عمل بعض التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل ربط حركة المرور بالطرق السريعة دخولا وخروجا، وبما يساهم فى انسياب الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع ، مشدداً خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير والتعقيم.

التزام السائقين بارتداء الكمامة.



التزام السائقين بارتداء الكمامة



التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة.