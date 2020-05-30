اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. التزام سائقى الميكروباص والركاب فى مواقف الغربية بارتداء الكمامات

السبت، 30 مايو 2020 02:41 م
صور.. التزام سائقى الميكروباص والركاب فى مواقف الغربية بارتداء الكمامات ارتداء الكمامة
الغربية ـ محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت المواقف الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم السبت، التزاما تاما من السائقين والركاب فى جميع الخطوط بارتداء الكمامات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وقام سائقو الميكروباص بالتنبيه على الركاب بعدم ركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة حفاظا على الصحة العامة وعدم انتشار فيروس كورونا ، ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والمخالفة على الطرق .

أصدر طارق رحمى محافظ الغربية، تعليماته لمديرى المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامه، اغتباراً من اليوم السبت ، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك منتصف الشهر الجاري.

أوضح محافظ الغربية، أن هذه التعليمات تأتى فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قال اللواء علاء يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الاجرة والسرفيس بالغربية، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من اليوم السبت، والتشديد على عدم ركوب أى مواطن فى السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، أصدر محافظ الغربية، تعليماتها لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدراء المديريات، جاء مضمونها  :

- التشديد على ارتداء الكمامه اعتبارا من الغد سواء للموظفين او العاملين او المترددين على أماكنكم مع قياس درجه الحراره وعدم السماح لاى منهم بالدخول الى المكان بدون كمامه او فى حاله ارتفاع درجه الحراره .

- فى حاله عدم التزام الموظف، لا يسمح له بالدخول وتوقيع الغرامه عليه واحتساب اليوم غياب له.

- فى حالة مخالفة المواطن يتم منعه من الدخول وإبلاغ النجده لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامه المقررة طبقا لقرار دوله رئيس الوزراء.

- التشديد على اعمال نظافة المكان وتطهيره بشكل دورى واستخدام بوابات التطهير إن أمكن.

- التعامل يتم بمنتهى الحزم والشده دون الخروج عن الآداب فى التعامل وذلك من اجل حمايه انفسكم وزملاءكم.

- عدم التجمع داخل المكاتب او استقبال اكثر من زائر واحد وفى حاله الحاجه لعقد اجتماعات تتم فى قاعات كبيرة مفتوحه النوافذ والجلوس بمسافات متباعده.

وكان محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، قز أجرى جولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا، لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة فى مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الغربية، انه جارى دراسة عمل بعض التعديلات المرورية اللازمة لتسهيل ربط حركة المرور بالطرق السريعة دخولا وخروجا، وبما يساهم فى انسياب الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة فى الشوارع ، مشدداً خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير والتعقيم.

 

التزام السائقين بارتداء الكمامة.

التزام السائقين بارتداء الكمامة.

 

التزام السائقين بارتداء الكمامة
التزام السائقين بارتداء الكمامة

 

التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة.
التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة.

 

التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة
التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة

 


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار الغربية

الغربية

محافظ الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة