صناعة الطائرات الورقية تغزو دمياط والأسعار تبدأ من 50 جنيها

ويقول محمد الشرباصى نجار: تحولت صناعة طائرات الورق من مجرد تسلية يقوم بها الصبية والشباب إلى وسيلة محببه للتسلية لدى أغلب أبناء محافظة دمياط للتسالى وقت العصارى وأصبح الكل يتنافس فى عمل الطائرة الورقية وزادت تكلفتها التى تبدأ من 50جنيها للطائرة البسيطة، إلى 350جنيها للطائرة حسب حجمها والصور المطبوعة عليهاوهى صور مطبوعة بالكمبيوتر حسب رغبة كل شخص منها صور علم مصر وشعار الأهلى وشعار الزمالك، وكورونا، وبات مان، العقرب، وجميع الطائرات تصنع من الغاب والبلاستيك الذى يغطية والخيط، ويباع 3 أعواد من الغاب بسعر 10جنيهات، ويصل سعر الخيط أو الصوله إلى 30 جنيها .

وتابع: تختلف أسعار الطائرات حسب رغبة وإمكانيات كل شخص منها طائرات عادية تصل مبلغ 50 جنيها، وطائرات بألوان الى 100جنيها وطائرة علم مصر إلى 120 جنيها، وطائرة باتمان 200جنيها ، وهتلر سعرها 250جنيها والعقرب بسعر 500جنيها، كما توجد طائرات السوشيال ميدا الفيس بوك والواتس اب وتيك توك 70: 80 جنيها والواتس اب 100جنيها.

وأضاف الغالبية العظمى من الشباب ترغب فى صناعة طائرات شعار الأهلى والزمالك، وأى شخص من حقه أن يختار أى شعار يمكن تصميمة بالكمبيوتر بدءا من 10جنيهات، مشيرا الى أن أهم المناطق التى تشتهر بهذه الطائرات، الشعراء، السنانية، عزبة البرج وضواحيها، ورأس البر.