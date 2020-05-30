اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 04:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صناعة الطائرات الورقية تغزو دمياط والأسعار تبدأ من 50 جنيها

السبت، 30 مايو 2020 04:00 ص
صناعة الطائرات الورقية تغزو دمياط والأسعار تبدأ من 50 جنيها الطائرات الورقية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صناعة الطائرات الورقية لم تعد مجرد تسلية يصنعها الصبية ولكنها تحولت إلى حرفة وصناعة يميزها الفن والذوق ولا تقل فى صناعتها عن فن صناعة الأويما والزخرفة فى صناعة الأثاث الدمياطى الشهير.

 
ويقول محمد الشرباصى نجار: تحولت صناعة طائرات الورق من مجرد تسلية يقوم بها الصبية والشباب إلى وسيلة محببه للتسلية لدى أغلب أبناء محافظة دمياط للتسالى وقت العصارى وأصبح الكل يتنافس فى عمل الطائرة الورقية وزادت تكلفتها التى تبدأ من 50جنيها للطائرة البسيطة، إلى 350جنيها للطائرة حسب حجمها والصور المطبوعة عليهاوهى صور مطبوعة بالكمبيوتر حسب رغبة كل شخص منها صور علم مصر وشعار الأهلى وشعار الزمالك، وكورونا، وبات مان، العقرب، وجميع الطائرات تصنع من الغاب والبلاستيك الذى يغطية والخيط، ويباع 3 أعواد من الغاب بسعر 10جنيهات، ويصل سعر الخيط أو الصوله إلى 30 جنيها .
 
 
وتابع: تختلف أسعار الطائرات حسب رغبة وإمكانيات كل شخص منها طائرات عادية تصل مبلغ 50 جنيها، وطائرات بألوان الى 100جنيها وطائرة علم مصر إلى 120 جنيها، وطائرة باتمان 200جنيها ، وهتلر سعرها 250جنيها والعقرب بسعر 500جنيها، كما توجد طائرات السوشيال ميدا الفيس بوك والواتس اب وتيك توك 70: 80 جنيها والواتس اب 100جنيها.
 
وأضاف الغالبية العظمى من الشباب ترغب فى صناعة طائرات شعار الأهلى والزمالك، وأى شخص من حقه أن يختار أى شعار يمكن تصميمة بالكمبيوتر بدءا من 10جنيهات، مشيرا الى أن أهم المناطق التى تشتهر بهذه الطائرات، الشعراء، السنانية، عزبة البرج وضواحيها، ورأس البر.
 
 
 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

الطائرات الورقية

التسالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
7 آليات لحماية أموال التأمينات والمعاشات.. القانون أجاز تحصيلها بالحجز الإدارى

7 آليات لحماية أموال التأمينات والمعاشات.. القانون أجاز تحصيلها بالحجز الإدارى

الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا

الصحة تدعو المواطنين للتسوق online منعا لعدوى كورونا

تشييع جثمان حسن حسنى من المستشفى على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم

تشييع جثمان حسن حسنى من المستشفى على مقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم

"الوطنية للإعلام": لن يتم السماح بدخول مبنى ماسبيرو الا بارتداء الكمامة

"الوطنية للإعلام": لن يتم السماح بدخول مبنى ماسبيرو الا بارتداء الكمامة

كهرباء جنوب الدلتا: الانتهاء من تركيب مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

كهرباء جنوب الدلتا: الانتهاء من تركيب مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن

وفاة الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة

وفاة الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

شروط استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات والمرور فى زمن الكورونا

اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

اليوم.. محكمة النقض تعود للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ6 ملايين

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

4 دول تحصل على"ختم السفر الآمن" لعودة السياحة منها السعودية

لطلاب الجامعات.. التعليم تحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة الاقتباس من الأبحاث

لطلاب الجامعات.. التعليم تحذر: نظام إلكترونى يكشف نسبة الاقتباس من الأبحاث

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة