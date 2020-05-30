اليوم السابع
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صرف 3493 طن دقيق من المقررات التموينية للمواطنين خلال شهر مايو فى الأقصر

السبت، 30 مايو 2020 04:00 ص
صرف 3493 طن دقيق من المقررات التموينية للمواطنين خلال شهر مايو فى الأقصر الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم مواصلة العمل على توفير كافة الخدمات التموينية للمواطنين خلال الفترة الماضية من شهر مايو الجارى، حيث نجح رجال المديرية فى صرف كمية من الدقيق قدرها 3493 طن من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين، وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم مؤخراً صرف 67.9 مليون رغيف حتى أمس، وذلك بمعدل 2.5 مليون رغيف فى اليوم، مع توفر المواد البترولية والبوتاجاز بالأسعار الرسمية المقررة ودون أي معوقات.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات وبرفقته إدارة التجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (77) محضرا ومخالفة تموينية عن أيام العيد الثلاثة الماضية، وذلك على مستوى المحافظة وبيانها كالتالي:- (1 محضر ضبط طن دقيق قبل بيعه فى السوق السوداء و15 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و2 مخالفة توقف مخبز، و6 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و5 محاضر غلق مخبز، و8 عدم وجود شهادة صحية، و2 مخالفة مواعيد مخابز، و1 اختراق نظام، و2 محضر نقص وزن، و13 مخالفة عدم نظافة مخبز بلدي، و19 محضر خبز غير مطابق المواصفات ونقص وزن، و4 عدم وجود سجلات، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

 


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