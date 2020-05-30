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صحة جنوب سيناء: توصيل حقائب أدوية لمخالطى حالات كورونا للمنازل.. صور

السبت، 30 مايو 2020 06:59 م
صحة جنوب سيناء: توصيل حقائب أدوية لمخالطى حالات كورونا للمنازل.. صور توصيل حقائب أدوية لمخالطى حالات كورونا للمنازل
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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وزع الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، والدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والفريق المرافق لهم، حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .

من جانبه، قال الدكتور أيمن رخا، وكيل الوزارة، إنه تم توزيع حقيبة المستلزمات وتوصيلها منزليًا لكافة المخالطين، مؤكدا متابعتهم المتابعة الدورية من خلال فرق الترصد والتقصي بالمديرية وتقديم أوجه الرعاية والنصائح الطبية اللازمة لهم 

يأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإطلاق سيارات القوافل العلاجية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة، بدء القمسيون الطبي بالمديرية في توقيع الكشف والفحص الطبي علي سائقي الحافلات الراغبين في استخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات اعتبارا من الاثنين المقبل .

يأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء  بعد أن تقرر إستئناف العمل بكافة وحدات المرور علي مستوي الجمهورية إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020 م ، وذلك لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات .

من جانبه أوضح محمد سعد عليوه المدير المالي والإداري للقمسيون الطبي بالمديرية بأنه تقرر توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية على سائقي المركبات التابعين إداريا لوحدة مرور طور سيناء يوم الإثنين الموافق 1 يونيو المقبل ، وعلي سائقي الحافلات التابعين إداريا لوحدة مرور ابورديس يوم الثلاثاء 2 يونيو ، وعلي سائقي المركبات التابعين إداريا لوحدات مرور شرم الشيخ ودهب ونويبع في يوم الاربعاء الموافق 3 يونيو من ذات الشهر، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا .

وتهيب المديرية بسائقي الحافلات بكافة أنواعها المترددين علي القمسيون الطبي الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية والإلتزام بالتباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة لتسهيل عمل الفريق الطبي ومنع إنتشار العدوي .\

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صحة جنوب سيناء (4)

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