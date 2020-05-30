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صحة الوادى الجديد: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـ 35 حالة بالمحافظة

السبت، 30 مايو 2020 11:24 ص
صحة الوادى الجديد: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لـ 35 حالة بالمحافظة الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم السبت، وصول اعداد المتعافين من فيروس كورونا إلى 35 مواطنًا وخروجهم من مستشفيات الحجر الصحي الإقليمية.

وأضاف محروس، أنه جرى عزل وعلاج 14 حالة من الحالات المصابة داخل مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى تحويل حالتين خارج المحافظة ليصل إجمالي الحالات الموجودة بالمستشفيات والنزل الإقليمية خارج المحافظة لـ 12حالة.

ولفت إلى، أن أعداد المصابين ٦٠ مصابًا بالفيروس بدون الوفيات حتى الآن بينما وصل عدد الوفيات إلى 8 حالات، فيما لم تسجل أية حالات إيجابية جديدة حتى مساء أمس الجمعة، مشيراً إلى استقرار الحالة الصحية لجميع الحالات المحتجزة بمستشفى الحميات بالداخلة والإقليمية خارج المحافظة.

وفى سياق متصل أكد اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة اليوم بكافة مراكز المحافظة، ليتوقف بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة بواقع 60 حالة بدون الوفيات منذ بداية الأزمة وتعافى 33 مواطن وخروجهم من مستشفيات الحجر الصحي الإقليمية.

أضاف الزملوط، أنه جرى تعديل مواعيد الحظر لتبدأ من 8 مساءا حتى 6 صباحاً اعتباراً من اليوم السبت مع استمرار موعد إغلاق المحال التجارية في الخامسة مساءا.

وشدد البيان، على ضرورة التزام المواطنين ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك والأسواق والمنشآت الخاصة اعتباراَ من غٍد السبت ويتعرض المخالفين لذلك للعقوبات القانونية المقررة.

ويهيب الزملّوط بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام ( ٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

 

 


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