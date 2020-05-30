اليوم السابع
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صحة الغربية توزع 35 شنطة أدوية كورونا على الحالات البسيطة بالمنازل

السبت، 30 مايو 2020 12:43 م
صحة الغربية توزع 35 شنطة أدوية كورونا على الحالات البسيطة بالمنازل الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة
الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

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أكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، لـ"اليوم السابع"،  أنه تم البدء فى تفعيل توزيع شنط الادوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا وتوصيلها للمنازل، مضيفا أنه تم حتى الأن توزيع شنط الدواء على  35مريض  حتى الأن.

وأضاف "حميده" انه تم تفعيل اوامر صرف للشركات المورده لصرف الدواء للحالات المخالطة، وهناك جزء متاح من هذه الأدوية، على الإدارات الصحية للتوزيع على الحالات البسيطة فى المنازل.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد اعلن امس الجمعة، عن تجهيز فرق من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة، شنط الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها للمرضى فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم.

 

وأشار حميدة فى تصريحات له، إلى أن ذلك بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلى وعقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل والإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح، أن ذلك عملا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم، كما أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم، كما نوه إلى أن فرق الطب الوقائى سوف تقوم بدورها فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء، ونسأل الله السلامة للجميع وأن يرفع عنا البلاء والوباء مشيرا، إلى أن جاء ذلك تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة، بتطبيق بروتوكول العلاج المنزلى لمصابى فيروس كورونا وحالتهم مستقرة.

 


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ادوية مرضى كورونا

توزيع شنط ادوية مرضى كورونا

وكيل صحة الغربية

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