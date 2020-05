شرطي أمريكي يعتدي بالضرب على فتاة في احتجاجات مقتل جورج فلويد.. فيديو

كتب آسر أحمد

وثق أحد المشاركين فى احتجاجات مقتل الشاب الأمريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد، مقطع فيديو جديد يظهر من خلاله تعدي شرطي أمريكي بالضرب على فتاة في الاحتجاجات ودفعها لسقوطها الأرض.

وسرعان ما تداول مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة والذي أظهر الفتاة وهي ترتطم في الأرض بعد دفعها بقوة من قبل الشرطي أثناء مسيرة للاحتجاجات الأمريكية للقصاص من المتهم بقتل الشاب صاحب البشرة السمراء.

Unbelievable. I just saw this women get thrown on the ground by the NYPD. Poor girl, is now in an ambulance after fainting #BlackLivesMatters #nycprotests #brooklyn #GeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BarclaysCenter #brooklynprotests #solidarity pic.twitter.com/SuQpy2OIKj

وعلى جانب آخر، أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن البنتاجون قد أعلن عن رفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبًا لاحتمال التدخل في مينيسوتا.

وفيما أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية اليوم السبت، التعبئة الشاملة لكل أفراد الحرس الوطنى وذلك لأول مرة فى تاريخ الولاية، وذلك فى ظل التوترات التى تشهدها الولاية فى أعقاب مقتل رجل أسود على يد الشرطة، جاء ذلك نقلاً عن مصادر إعلامية قبل قليل.

ووصف عمدة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية والتى تشهد اضطرابات عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة، المتظاهرين بـ" المخربون"، مشيرا إلى أنهم أتوا من خارج مدينة مينيابولس ولم يعد الأمر احتجاجًا سلميًا.

وتحولت الاضطرابات التى شهدتها مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية احتجاجا على مقتل رجل أسود من أصول أفريقية، إلى عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الرابعة على التوالي.

وأدى موت رجل من ذوى البشرة السوداء خلال توقيفه بعنف مفرط من قبل شرطيين، إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة، انقلبت لاحقا إلى عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.