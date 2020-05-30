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البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا

السبت، 30 مايو 2020 08:24 م
البنتاجون يرفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل فى مينيسوتا البنتاجون
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن البنتاجون قد أعلن عن رفع حالة التأهب لدى بعض الوحدات العسكرية تحسبا لاحتمال التدخل في مينيسوتا.

وفيما أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية اليوم السبت، التعبئة الشاملة لكل أفراد الحرس الوطنى وذلك لأول مرة فى تاريخ الولاية، وذلك فى ظل التوترات التى تشهدها الولاية فى أعقاب مقتل رجل أسود على يد الشرطة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

ووصف عمدة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية والتى تشهد اضطرابات عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة، المتظاهرين بـ" المخربون"، مشيرا إلى أنهم أتوا من خارج مدينة مينيابولس ولم يعد الأمر احتجاجًا سلميًا.

وتحولت الاضطرابات التى شهدتها مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية احتجاجا على مقتل رجل أسود من أصول أفريقية، إلى عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الرابعة على التوالي.

وأدى موت رجل من ذوى البشرة السوداء خلال توقيفه بعنف مفرط من قبل شرطيين، إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة، انقلبت لاحقا إلى عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.


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