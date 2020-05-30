شاهد المترو فى زمن كورونا.. الركاب تلتزم بارتداء الكمامات وتوفيرها بالمحطات

كتب رضا حبيشى تصوير حسن محمد

استأنفت شركة المترو اليوم حركة قطارات خطوطها الثلاثة بعد إيقافها لمدة 6 أيام خلال أسبوع العيد، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بداية الأسبوع الماضى.

ورصدت اليوم السابع من داخل محطة الشهداء استجابة الركاب لقرار رئيس الوزراء الملزم بارتداء الكمامات فى كافة وسائل النقل الجماعى وعلى رأسها مترو الانفاق.

ورصدت اليوم السابع فى ارتداء الركاب للكمامات فى أول أيام تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء الكمامات، كما لجأت شركة المترو إلى تخصيص أكشاك فى المحطات ذات الكثافة الكبير لبيع الكمامات بسعر ٣ جنيه للراغبين فى شراءها.

وطالبت شركة المترو عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات الركاب بارتداء كمامات خلال الدخول للمحطة لاستقلال مترو الأنفاق تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الخاص بارتداء كمامات خلال استقلال وسائل النقل الجماعى وأنه لن يتم السماح بدخول المترو بدون كمامات وسيتم توقيع غرامات على المخالفين.